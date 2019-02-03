Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зажигательный карнавал в поддержку Мадуро: В Каракасе начался митинг сторонников...
Лукашенко о молодежи: "Ничего не умеют!"
Hacтoящиe cтyдeнты Пopoшeнкo
Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США разрабатывают новые ракеты сре...
Главная / Политика

"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные выборы

03 февраля 2019, 02:39  •  96 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов поддержать предложение оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов и заявляет о провале попытки госпереворота. "Если вы этого хотите, мы тоже хотим", - пояснил политик.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает инициативу о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на митинге в центре Каракаса.
Политик призвал оппонентов прекратить вредить собственной стране и отказаться от призывов к военному вмешательству. Вместо этого он предложил организовать внеочередные выборы.
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим", - заявил он и добавил, что попытка госпереворота провалилась.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Каракасе проходят многочисленные митинги сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонентов, поддерживающих президента-самозванца Хуана Гуайдо.
Тем временем, посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса дал эксклюзивное интервью Царьграду, в котором раскрыл ложь проамериканских СМИ о ситуации в своей стране. По его словам, оппозиция действительно проводит свои митинги. Но многие люди при этом выступают в поддержку законного президента Мадуро и готовы отдавать свою жизнь, защищая родину.
"Дело в том, что существует очень много СМИ, которые работают только в интересах Запада. И они показывают то, что нужно показать. Я имею в виду, что, например, они показывают демонстрации только со стороны оппозиции. Мы хотели бы, чтобы они нашли время и сделали фотографии, сняли наши митинги, где множество людей, которые защищают и поддерживают президента", - говорит господин Тортоса.
Он признал, что ситуация со снабжением населения продовольствием остается сложной, но напомнил, что вызвана она той экономической войной, которая ведется против Венесуэлы. "Нам не позволяют свободно покупать продукты питания на международном рынке. Или лекарства. Или сырье, чтобы наши предприятия могли работать. Конечно, при таких условиях есть проблемы. Если бы не было блокады, ситуация была бы совсем иной", - настаивает посол Венесуэлы.
Говоря о тех странах, которые поддержали Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом, Карлос Рафаэль Фария Тортоса призвал их осознать, что притязания оппозиционного лидера нарушают Конституцию Венесуэлы.
"Нигде, ни в одной статье нашей Конституции не написано, что депутат или председатель Национальной ассамблеи может стать президентом республики", - настаивает он.
Венесуэльский дипломат предложил всем желающим лично ознакомиться с положениями Основного закона страны, чтобы убедиться - конституционным президентом является Николас Мадуро, который выиграл выборы 20 мая 2018 года, где его поддержали около 68 процентов населения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


96
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
02 февраля 2019, 13:39
Россия получит "Калибры" наземного базирования, решил Путин
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
Загрузка...
02 февраля 2019, 10:24
Трамп хочет "спасти свою шкуру" с помощью войны в Венесуэле - постпред в ООН
02 февраля 2019, 10:24
Трамп предложил России "немного лучший" ракетный договор
02 февраля 2019, 16:54
Ирак предъявил миру свою новую ракету большой дальности — видео
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
27 января 2019, 14:39
Киеву нужно сменить курс на Россию: В Британии поставили условие решения конфликта в Донбассе
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.