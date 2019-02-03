"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов поддержать предложение оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов и заявляет о провале попытки госпереворота. "Если вы этого хотите, мы тоже хотим", - пояснил политик.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает инициативу о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на митинге в центре Каракаса.

Политик призвал оппонентов прекратить вредить собственной стране и отказаться от призывов к военному вмешательству. Вместо этого он предложил организовать внеочередные выборы.

"Если вы этого хотите, мы тоже хотим", - заявил он и добавил, что попытка госпереворота провалилась.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Каракасе проходят многочисленные митинги сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его оппонентов, поддерживающих президента-самозванца Хуана Гуайдо.

Тем временем, посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса дал эксклюзивное интервью Царьграду, в котором раскрыл ложь проамериканских СМИ о ситуации в своей стране. По его словам, оппозиция действительно проводит свои митинги. Но многие люди при этом выступают в поддержку законного президента Мадуро и готовы отдавать свою жизнь, защищая родину.

"Дело в том, что существует очень много СМИ, которые работают только в интересах Запада. И они показывают то, что нужно показать. Я имею в виду, что, например, они показывают демонстрации только со стороны оппозиции. Мы хотели бы, чтобы они нашли время и сделали фотографии, сняли наши митинги, где множество людей, которые защищают и поддерживают президента", - говорит господин Тортоса.

Он признал, что ситуация со снабжением населения продовольствием остается сложной, но напомнил, что вызвана она той экономической войной, которая ведется против Венесуэлы. "Нам не позволяют свободно покупать продукты питания на международном рынке. Или лекарства. Или сырье, чтобы наши предприятия могли работать. Конечно, при таких условиях есть проблемы. Если бы не было блокады, ситуация была бы совсем иной", - настаивает посол Венесуэлы.

Говоря о тех странах, которые поддержали Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом, Карлос Рафаэль Фария Тортоса призвал их осознать, что притязания оппозиционного лидера нарушают Конституцию Венесуэлы.

"Нигде, ни в одной статье нашей Конституции не написано, что депутат или председатель Национальной ассамблеи может стать президентом республики", - настаивает он.

Венесуэльский дипломат предложил всем желающим лично ознакомиться с положениями Основного закона страны, чтобы убедиться - конституционным президентом является Николас Мадуро, который выиграл выборы 20 мая 2018 года, где его поддержали около 68 процентов населения.