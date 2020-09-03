"Если вы думали, за кого болеть в США…": Слова Байдена о Навальном расставили точки над "i"

Telegram-канал "Пул №3" оценил заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена по поводу ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

По мнению авторов ресурса, данные слова главного конкурента действующего главы Белого дома Дональда Трампа однозначно указывают на то, за кого стоит болеть на грядущем голосовании в Штатах.

Если кто-то размышлял, за кого болеть в гонке за пост президента США - за Трампа или Байдена, пусть почитает заявление Байдена по ситуации с Навальным, - пишет "Пул №3".

Несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств, демократ прямо обвинил российского лидера Владимира Путина в случившемся с блогером, а Трампа назвал соучастником, поскольку тот до сих пор публично не осудил Москву за "отравление".

Кроме того, Байден "припомнил" России фейк об охоте в Афганистане на американских солдат якобы по наводке РФ.