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"Если вы думали, за кого болеть в США…": Слова Байдена о Навальном расставили точки над "i"

03 сентября 2020, 16:10  •  66 • Политика
Один из Telegram-каналов посоветовал ознакомиться со словами Джо Байдена об Алексее Навальном, "если вы думали, за кого болеть на грядущих выборах в США…" По мнению авторов ресурса, данное заявление окончательно расставило точки над "i".
Telegram-канал "Пул №3" оценил заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена по поводу ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
По мнению авторов ресурса, данные слова главного конкурента действующего главы Белого дома Дональда Трампа однозначно указывают на то, за кого стоит болеть на грядущем голосовании в Штатах.
Если кто-то размышлял, за кого болеть в гонке за пост президента США - за Трампа или Байдена, пусть почитает заявление Байдена по ситуации с Навальным, - пишет "Пул №3".
Несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств, демократ прямо обвинил российского лидера Владимира Путина в случившемся с блогером, а Трампа назвал соучастником, поскольку тот до сих пор публично не осудил Москву за "отравление".
Кроме того, Байден "припомнил" России фейк об охоте в Афганистане на американских солдат якобы по наводке РФ.
Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за свои преступления, - подытожил демократ.

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