"Если все сейчас не уволятся...": Тихановская перешла на ультиматумы для ОМОНа

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оппозиционерки. Она отметила, что Тихановская добивается признания ОМОН и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии террористическими организациями.

Этот вопрос лидер белорусской оппозиции обсуждала на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком. Последний поддержал инициативу своей собеседницы. Пользуясь случаем, Тихановская в очередной раз призвала силовиков перейти на сторону протеста.

Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа, - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Светлана Тихановская

Напомним, что ранее Тихановская ставила ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она требовала, чтобы он сложил полномочия, отозвал силовиков с улиц и отпустил задержанных оппозиционеров. В противном случае Тихановская обещала устроить общенациональную забастовку. Однако её влияния оказалось недостаточно, чтобы остановить работу крупнейших белорусских предприятий.