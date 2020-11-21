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"Если все сейчас не уволятся...": Тихановская перешла на ультиматумы для ОМОНа

21 ноября 2020, 18:50  •  247 • Политика
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая ещё недавно ставила условия президенту страны, перешла на ультиматумы для ОМОНа. Проигравший на выборах кандидат пригрозила арестовать имущество силовиков, если все они сейчас не уволятся.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба оппозиционерки. Она отметила, что Тихановская добивается признания ОМОН и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии террористическими организациями.
Этот вопрос лидер белорусской оппозиции обсуждала на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком. Последний поддержал инициативу своей собеседницы. Пользуясь случаем, Тихановская в очередной раз призвала силовиков перейти на сторону протеста.
Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа, - говорится в сообщении.
Скриншот: Telegram/Светлана Тихановская
Напомним, что ранее Тихановская ставила ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она требовала, чтобы он сложил полномочия, отозвал силовиков с улиц и отпустил задержанных оппозиционеров. В противном случае Тихановская обещала устроить общенациональную забастовку. Однако её влияния оказалось недостаточно, чтобы остановить работу крупнейших белорусских предприятий.

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