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"Если уже до таких глупостей дошли…": Сенатор возмутился "обезумевшими" в поисках двойного гражданства у политиков либералами

18 декабря 2018, 01:54  •  35 • Политика
Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал Царьграду появление в Сети списков политиков, у которых якобы есть двойное гражданство. Он заявил, что если либералы "уже до таких глупостей дошли", то для них уже "вообще всё исчерпано".
Зампред Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал появление и активное распространение в соцсетях списка политиков, у которых может быть ВНЖ или гражданство другого государства. Сообщения подобного характера появились после громкой истории, раздутой оппозиционером Алексеем Навальным о гражданстве телеведущего Сергея Брилева.
В Сети подхватили волну хайпа и стали сочинять небылицы об известных депутатах и сенаторах. Появился целый список в телеграм-каналах.
Как отметил в комментарии Царьграду политик Александр Бабаков, либералы в своих розысках "обезумели".
"Я даже не знаю, что комментировать. Они даже не думают о том, что пишут. Это очень плохо. Это грустно от того, что такие у нас либералы. Лучше занялись бы чем-то еще. Если уже до таких глупостей дошли – уже, значит, вообще все исчерпано", - заявил он.
Политик напомнил, что по закону политикам запрещено иметь двойное гражданство.
"Уж если они себе позволяют подобного рода заявления, то хоть какую-нибудь бумажку сами бы нарисовали, хотелось бы источник. Сами себя не уважают", - посетовал сенатор.

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