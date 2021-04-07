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"Если Украина вступит в НАТО - мы погибли": Следом за Болгарией испугалась Турция

07 апреля 2021, 16:55  •  286 • Политика
Зеленский назвал членство в НАТО единственным путём к миру в Донбассе. После этих заявлений запаниковали не только в Болгарии, но и в Турции. "Если они вступят в НАТО, мы погибли. Русские нападут на нас, ближе всех мы", - пишут турки в комментариях к новости.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путём к окончанию конфликта в Донбассе, сообщает турецкое издание Haber7. В комментариях к новости рядовые турки выступают резко против.
Устремления Украины в НАТО уже напугало жителей Болгарии, которые не горят желанием воевать с Россией, особенно из-за политических амбиций Киева. Теперь к ним присоединились ещё и турки.
Если они вступят в НАТО, мы погибли. Русские нападут на нас, ближе всех мы,
- пишет в комментариях к статье пользователь "волкан".
Украина останется ни с чем, НАТО - значит, обман,
- уверен Давут.
Украина, если ты понадеешься на НАТО и пойдёшь войной на Россию, тебе конец. Турция, член НАТО, отправит войска против России? Это смешно,
- предупреждает Эмрулла.
Напомним, что в этом году Украина участвует в самых масштабных со времён холодной войны учениях НАТО. В Киеве открыто заявляют, что это репетиция войны с Россией за Крым.

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