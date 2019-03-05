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"Если у власти останется Порошенко, он развяжет войну с Россией и уничтожит Украину" - писатель Дмитрий Лекух

05 марта 2019, 23:39  •  61 • В мире
Известный писатель Дмитрий Лекух вспоминает жёсткую закредитованность экономики Незалежной и предполагает, что если у власти останется Порошенко, он может уничтожить Украину, развязав войну с Россией. При этом, считает Лекух, абсолютно неважно, кто из кандидатов в украинские президенты выиграет гонку: в любом случае государство обречено на скорый развал.
Писатель Дмитрий Лекух составил долгосрочный прогноз будущего Украины. По мнению собеседника ИА "Новороссия", кто бы ни победил в президентской гонке, страну не успеть спасти никому. По мнению писателя, в любом случае "будет избрана ликвидационная комиссия для украинского государства".
При этом Лекух рассуждает о сложном положении экономики Украины, вспоминая о том, что МВФ недавно предоставил Незалежной кредит на жёстких условиях. По мнению писателя, в случае невозврата этого займа Украину ждёт неминуемый дефолт, и МВФ намеренно давал деньги конкретно под выборы (как президента, так и парламентские). Уже в следующем году кредит необходимо погасить, причём, желательно, вместе с остальными долгами... "Математически это невозможно", - констатирует Лекух. По его мнению, в итоге любой победивший в президентской гонке по факту всего лишь возглавит ликвидационную комиссию.
При этом писатель прогнозирует, что наиболее велики шансы остаться у власти у Порошенко. Этот вариант будет самым жёстким: Лекух предполагает, что нынешний глава Украины развалит страну путём войны. Порошенко не будет воевать с Донбассом, а пойдёт на противника мощнее, гарантированно способного дать сильный отпор. Писатель предполагает, что для конфликта президент Украины пойдёт на прямую провокацию в отношении России.

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