"Если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа…": Журналист об американской наглости, которой "мир ещё не знал"

Журналист Аббас Джума ёмко отреагировал на известное заявление президента США Дональда Трампа о нефти и военных операциях Вашингтона. Трамп говорил, что не понимает смысла войны в Ираке - "я же гражданский", однако как бизнесмен считает необходимым оставить Штатам нефть... Но его предшественники, как продолжил Трамп, ввязываясь в иракскую операцию, нефть не оставили.

"Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли. Но я защищу нефть", - добавлял Трамп.

Джума констатирует: "Такой наглости мир ещё не знал".

"То есть если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа и не расстраивайтесь. Скорее всего, вор просто хотел защитить ваш семейный бюджет", - отмечает журналист.

Фото: twitter.com/IBN_MOHAMMAD.