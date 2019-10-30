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"Если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа…": Журналист об американской наглости, которой "мир ещё не знал"

30 октября 2019, 21:39  •  22 • Политика
Журналист Аббас Джума высказался об американской наглости, которой "мир ещё не знал", подчеркнув: "Если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа…"
Журналист Аббас Джума ёмко отреагировал на известное заявление президента США Дональда Трампа о нефти и военных операциях Вашингтона. Трамп говорил, что не понимает смысла войны в Ираке - "я же гражданский", однако как бизнесмен считает необходимым оставить Штатам нефть... Но его предшественники, как продолжил Трамп, ввязываясь в иракскую операцию, нефть не оставили.
"Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли. Но я защищу нефть", - добавлял Трамп.
Джума констатирует: "Такой наглости мир ещё не знал".
"То есть если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа и не расстраивайтесь. Скорее всего, вор просто хотел защитить ваш семейный бюджет", - отмечает журналист.
Фото: twitter.com/IBN_MOHAMMAD.

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