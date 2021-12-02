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"Если у партнёров хватит ума задуматься": Политолог предсказал, чем обернётся несговорчивость НАТО

02 декабря 2021, 03:35  •  47 • Политика
Политолог Алексей Мухин прокомментировал призыв президента России Владимира Путина к предметным переговорам по поводу нерасширения НАТО на восток. Эксперт предсказал, чем грозит Западу отказ от такого предложения. "Если у партнёров хватит ума задуматься…", - произнёс он.
На церемонии вручения верительных грамот в Кремле Владимир Путин заявил, что Россия намерена настаивать "на выработке конкретных договорённостей", которые исключат "любые дальнейшие продвижения НАТО на восток". Следовательно, рядом с Россией не будут размещены системы вооружения, которые ей угрожают. Президент предложил начать предметные переговоры по этому поводу. Он добавил, что Россия ждёт "правовых, юридических гарантий", и напомнил – западные партнёры взяли на себя устные обязательства, но не выполнили их.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что НАТО избрало достаточно агрессивную модель поведения. Никаких юридически закреплённых гарантий, на которых настаивают в Кремле, такая модель не предусматривает.
По мнению политолога, у Запада есть два выхода: первый – менять свою модель поведения, но это несёт репутационные риски для альянса, второй – проигнорировать требование Владимира Путина. В последнем случае Россия может усилить своё военное присутствие в Белоруссии.
Мухин уверен: этим заявлением Путин сделал Западу очень жёсткое предупреждение.
"Если у наших натовских партнёров хватит ума задуматься над этим и действительно переконфигурировать свою ставшую очень агрессивной политику в отношении России, то можно будет о чём-то договариваться", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что если НАТО продолжат давить на Россию, в том числе и при помощи санкций, то к Москвы не останется иного выхода, как действовать. Причём действия эти будут в рамках русской оборонной доктрины, то Западу наверняка не понравится.

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