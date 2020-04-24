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"Если у них что-то там зудит, надо у них узнать": Помощник Глазьева ответил на "кляузу" ЦБ

24 апреля 2020, 12:10  •  148 • Политика
Помощник министра ЕЭК ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева. "Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал помощник министра.
Ни Центробанк России, ни Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым вопрос его высокой активности в информационном пространстве. Об этом заявил помощник министра ЕЭК Сергей Ткачук, комментируя сообщения СМИ о том, что ЦБ якобы пожаловался в Минэкономразвития на Глазьва и его излишнюю информационную активность.
Речь идёт об информации, которую опубликовали "Интерфакс" и "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Издания сообщили, что ЦБ написал письмо в Минэкономразвития, в котором жёстко раскритиковал Глазьева и попросил ведомство сдерживать его информационную активность.
"Никаких разговоров не было. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал помощник министра ЕЭК изданию "Подъём".
Напомним, что Глазьев является ярым и последовательным критиком денежно-кредитной политики Центробанка. Поэтому аналитики не исключают, что кляузы ЦБ на министра ЕЭК связаны именно с этим.
"Глазьев предлагает контролировать спекулятивный капитал - ввести ограничения различного характера. И этот спекулятивный капитал так громко вопит, потому что это их задели за живое, это направляется фонарик туда - в тёмный угол, где они раздирают наши общие запасы. На фоне кризиса - в тёмном амбаре, именно их "серые хвосты" там видны. И вдруг этот амбар начинают подсвечивать. И они в своём письме просто кричат: заткните Глазьева... не направляйте сюда фонарь, мы сами справимся!" - комментирует ситуацию учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

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