|
"Если у них что-то там зудит, надо у них узнать": Помощник Глазьева ответил на "кляузу" ЦБ
24 апреля 2020, 12:10 • 148 • Политика
Помощник министра ЕЭК ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева. "Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал помощник министра.
Ни Центробанк России, ни Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым вопрос его высокой активности в информационном пространстве. Об этом заявил помощник министра ЕЭК Сергей Ткачук, комментируя сообщения СМИ о том, что ЦБ якобы пожаловался в Минэкономразвития на Глазьва и его излишнюю информационную активность.
Речь идёт об информации, которую опубликовали "Интерфакс" и "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Издания сообщили, что ЦБ написал письмо в Минэкономразвития, в котором жёстко раскритиковал Глазьева и попросил ведомство сдерживать его информационную активность.
Напомним, что Глазьев является ярым и последовательным критиком денежно-кредитной политики Центробанка. Поэтому аналитики не исключают, что кляузы ЦБ на министра ЕЭК связаны именно с этим.
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 16:35
|
17 апреля 2020, 19:10
|
23 апреля 2020, 07:10
|
22 апреля 2020, 03:10
|
23 апреля 2020, 02:10
|
24 апреля 2020, 03:10
|
19 апреля 2020, 14:10