"Если у них что-то там зудит, надо у них узнать": Помощник Глазьева ответил на "кляузу" ЦБ

Ни Центробанк России, ни Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым вопрос его высокой активности в информационном пространстве. Об этом заявил помощник министра ЕЭК Сергей Ткачук, комментируя сообщения СМИ о том, что ЦБ якобы пожаловался в Минэкономразвития на Глазьва и его излишнюю информационную активность.

Речь идёт об информации, которую опубликовали "Интерфакс" и "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Издания сообщили, что ЦБ написал письмо в Минэкономразвития, в котором жёстко раскритиковал Глазьева и попросил ведомство сдерживать его информационную активность.

"Никаких разговоров не было. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились", - сказал помощник министра ЕЭК изданию "Подъём".

Напомним, что Глазьев является ярым и последовательным критиком денежно-кредитной политики Центробанка. Поэтому аналитики не исключают, что кляузы ЦБ на министра ЕЭК связаны именно с этим.