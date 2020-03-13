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"Если ты так честен, то скажи, где Скрипали?": После призыва готовиться к смерти Третьяков потребовал от Джонсона ответа
13 марта 2020, 19:35 • 160 • Политика
Британский премьер Борис Джонсон "честно" призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса. "Если ты так честен, то скажи, где Скрипали?" - комментирует выступление политика политолог Виталий Третьяков.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с речью на тему эпидемии коронавируса. Он честно признался, что болезнь будет распространяться по стране и дальше и многие британцы умрут от неё. Выступление британского премьера оценили в соцсетях.
Напомним, что согласно словам британского премьера, несмотря на эпидемию коронавируса, он не намерен принимать никаких радикальных мер для противодействия болезни. Подход британских властей будет "научным". Мол, если покажется страшно, что-то предпримем. Пока же Джонсон советует мыть руки и воздерживаться от прогулок и посещения мест массового скопления людей.
В свою очередь экс-министр здравоохранения Джереми Хант считает, что власти Великобритании, призывая людей просто ждать смертей своих близких, мягко говоря, делают недостаточно для противостояния болезни. Хант считает, что меры должны быть более жёсткими. Иначе уже через 4 недели Великобритания столкнётся с теми же проблемами, что и Италия, где число смертей от коронавируса идёт на сотни, а число заразившихся измеряется в тысячах.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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