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"Если только нападут инопланетяне": Пушков высмеял военные амбиции поляков, купивших у США F-35

11 февраля 2020, 14:54  •  97 • В мире
Сенатор Алексей Пушков посмеялся над военными амбициями Польши, которая подписала с США контракт на поставку 32 самолетов F-35. Пушков в своем Twitter прокомментировал, что это огромная сумма, "выброшенная в помойку". Сенатор уверен, что защищать Польшу не от кого. "Если только на неё не нападут инопланетяне", - подытожил Пушков.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков жестко прокомментировал материал из польского СМИ Interia. Материал вышел с заголовком: "Польские читатели: США будут защищать Польшу до последнего поляка и за польские деньги". Журналисты приводят исследования агентства. Людей спрашивали, выгодна ли эта покупка для их страны. При этом 14,7% опрошенных поляков ответили утвердительно. А 31,6% сказали "да", но остались недовольны высокой стоимостью самолетов. Еще 33,9% поляков считают контракт невыгодным. А 19,8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. До этого правительство Польши заключило с США контракт на поставку 32 самолетов F-35.
Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал военные амбиции Польши. Он напомнил, что страна - член НАТО, поэтому должна и так пользоваться его гарантиями. Пушков считает, что это "выброшенные в помойку" 4,6 млрд.
"И главное: Польшу защищать не от кого. Если только на неё не нападут инопланетяне. Но тогда F-35 ей точно не помогут", - подытожил сенатор.

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