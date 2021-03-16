Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины

16 марта 2021, 01:20  •  79 • Политика
Когда США дадут команду "фас", ВСУ пойдут на Донбасс и Крым, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
С 18 по 19 марта в Крыму будут проведены учения десантников, военных моряков, а также горных стрелков России. Вероятность провокаций со стороны Украины и НАТО оценили военные эксперты.
Так, военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что российские военные смогут на 100% пресечь любые провокации, как со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), так и со стороны НАТО. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин считает, что от Киева можно ожидать любой глупости.
Если американцы дадут команду "фас", они пойдут на Донбасс, Крым, Приднестровье,
- отметил специалист в беседе с Nation News.
Он добавил, что манёвры в Крыму совпали с "весенним обострением" Украины. И проведением военных учений на полуострове Москва даёт понять Киеву, что есть "красная черта", которую не следует пересекать.
Иначе будет очень больно, а рейтинг президента Украины станет нулевым,
- предупредил Василий Дандыкин.
Напомним, что ранее на Украине объявили о новом плане по "возвращению" Крыма в состав Украины. В МИД России предупредили, что любые поползновения в эту сторону будут восприниматься как агрессия и покушение на территориальную целостность страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по науке и образованию
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
15 марта 2021, 23:30
"Не имею морального права": Как генерал отказался от высшей награды из рук Ельцина
15 марта 2021, 23:30
"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за лунной станции
15 марта 2021, 23:30
Шейнин подколол украинцев за подлодки в Азовском море
15 марта 2021, 23:30
Экс-президент Армении дал совет Пашиняну: "Должен уйти в отставку и уехать из страны"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 23:30
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 00:25
Либерал Белковский – Зеленскому: Остановись! Это опасная игра с Путиным!
16 марта 2021, 00:20
«Удары будут наноситься точечно»: какие преимущества может получить российский беспил...
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.