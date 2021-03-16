"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины

Когда США дадут команду "фас", ВСУ пойдут на Донбасс и Крым, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

С 18 по 19 марта в Крыму будут проведены учения десантников, военных моряков, а также горных стрелков России. Вероятность провокаций со стороны Украины и НАТО оценили военные эксперты.

Так, военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что российские военные смогут на 100% пресечь любые провокации, как со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), так и со стороны НАТО. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин считает, что от Киева можно ожидать любой глупости.

Если американцы дадут команду "фас", они пойдут на Донбасс, Крым, Приднестровье,

- отметил специалист в беседе с Nation News.

Он добавил, что манёвры в Крыму совпали с "весенним обострением" Украины. И проведением военных учений на полуострове Москва даёт понять Киеву, что есть "красная черта", которую не следует пересекать.

Иначе будет очень больно, а рейтинг президента Украины станет нулевым,

- предупредил Василий Дандыкин.

Напомним, что ранее на Украине объявили о новом плане по "возвращению" Крыма в состав Украины. В МИД России предупредили, что любые поползновения в эту сторону будут восприниматься как агрессия и покушение на территориальную целостность страны.