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"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 01:20 • 79 • Политика
Когда США дадут команду "фас", ВСУ пойдут на Донбасс и Крым, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
С 18 по 19 марта в Крыму будут проведены учения десантников, военных моряков, а также горных стрелков России. Вероятность провокаций со стороны Украины и НАТО оценили военные эксперты.
Так, военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что российские военные смогут на 100% пресечь любые провокации, как со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), так и со стороны НАТО. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин считает, что от Киева можно ожидать любой глупости.
- отметил специалист в беседе с Nation News.
Он добавил, что манёвры в Крыму совпали с "весенним обострением" Украины. И проведением военных учений на полуострове Москва даёт понять Киеву, что есть "красная черта", которую не следует пересекать.
- предупредил Василий Дандыкин.
Напомним, что ранее на Украине объявили о новом плане по "возвращению" Крыма в состав Украины. В МИД России предупредили, что любые поползновения в эту сторону будут восприниматься как агрессия и покушение на территориальную целостность страны.
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