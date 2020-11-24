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"Если Сорос захочет - их закроют": Чем аукнется "арест" короля марионеток?

24 ноября 2020, 22:00  •  91 • Политика
Джордж Сорос арестован за вмешательство в выборы США, сообщили канадские СМИ. "Сорос захочет - их закроют. То есть они потеряют огромное количество денег да ещё и в долги уйдут", - прокомментировал новость о короле марионеток Геворг Мирзаян.
Джордж Сорос арестован за вмешательство в выборы президента США и в настоящее время находится под стражей федеральных властей в Филадельфии, сообщило канадское издание Сonservative Beaver ("Консервативный Бобёр"). Информацию прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.
В статье утверждается, что американским СМИ запретили распространять информацию об аресте Сороса. В подтверждение канадское издание приводит скриншот обвинительного заключения.
Геворг Мирзаян считает, что, вероятнее всего, это фейк. На это указывает сразу несколько признаков. Во-первых, американский суд мог издать указ о том, что американские СМИ не имеют права разглашать данные о задержании человека. Во-вторых, задержание Джорджа Сороса за вмешательство в выборы выглядит смешно. В-третьих, пошла информация, что скриншот решения суда сфабрикован в фотошопе.
Однако даже фейковое сообщение об аресте Сороса - это удар по нему и его организациям и активистам. Поэтому изданию, опубликовавшему эту новость, скорее всего, вскоре не поздоровится.
"Потому что, ещё раз, если Сорос захочет - их закроют. То есть они потеряют огромное количество денег да еще и в долги уйдут", - сказал Геворг Мирзаян в интервью Царьграду.
Напомним, что имя Сороса связывают с многочисленными "цветными революциями" и госпереворотами, так как он спонсировал различные организации, занимавшиеся раскачиванием ситуации и продвижением идей свержения законной власти. Также Сорос является спонсором многих правителей, которые пришли на смену свергнутым. За это Сороса иногда называют королём марионеток.

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