"Если смогла угробить": ФСБ России дерзко ответили на "туалетные претензии" Украины

О том, что военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, сообщает ФСБ. Примечательно то, что есть соответствующая видеозапись, которая и является доказательством этого заявления.

Отмечается, что на кадрах прекрасно видно, что катера и буксир переданы украинской стороне с исправной сантехникой. Также видно, что и сами суда находятся в хорошем состоянии. Таким образом, "туалетные претензии" Незалежной, мягко говоря, не являются обоснованными.

"Если украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова смогла "угробить" катера и сантехнику, то это уже проблема Украины", - отметили в ФСБ России.