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"Если смогла угробить": ФСБ России дерзко ответили на "туалетные претензии" Украины
21 ноября 2019, 16:24 • 295 • Политика
В ФСБ России довольно дерзко ответили на "туалетные претензии" Украины. Отмечается, что суда были переданы в нормальном состоянии. И "если смогла угробить" Украина катера и сантехнику во время перегона, то это уже её проблемы.
О том, что военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, сообщает ФСБ. Примечательно то, что есть соответствующая видеозапись, которая и является доказательством этого заявления.
Отмечается, что на кадрах прекрасно видно, что катера и буксир переданы украинской стороне с исправной сантехникой. Также видно, что и сами суда находятся в хорошем состоянии. Таким образом, "туалетные претензии" Незалежной, мягко говоря, не являются обоснованными.
"Если украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова смогла "угробить" катера и сантехнику, то это уже проблема Украины", - отметили в ФСБ России.
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