"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец

У границ России базируется тайная база американского спецназа, сообщает ERR со ссылкой на эстонское телевидение. О реакции России на эту базу Царьграду рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Он напомнил, после недавних провальных учений НАТО по подготовке Европы к высадке больших американских сил к российским и белорусским границам, над военным блоком смеялись все страны мира. Потому что во время учебно-боевого марша из района Германии некоторые танки не пролезали под немецкие и польские мосты, а некоторые их рушили, а некоторые ломали там антенну, некоторые покрытие.

После этого в штаб-квартире НАТО взывали и дали нагоняй офицерам, которые не прощупали маршруты и не внесли необходимые координаты на карту. И с этого началось постепенное наполнение европейского НАТОвского плацдарма различными структурами, что необходимы для ведения реальных боевых действий, к которым относится и "секретная" военная база США в Эстонии, пояснил военный эксперт.

Он добавил, что российский Генеральный штаб, в общем-то, не надо учить, как реагировать на эту угрозу.

"При планировании применении вооруженных сил России, в случае реальной угрозы мы будем учитывать этот объект. Ну а если случится самое страшное, то он проживет недолго", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

По его словам, для уничтожения соответствующей военной базы хватит всего одной "приличной ракеты", которая долетит до цели буквально за полминуты.