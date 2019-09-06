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"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
06 сентября 2019, 01:24 • 27 • Политика
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ. "Если случится самое страшное, (эта база) проживет недолго", - считает военный обозреватель КП Виктор Баранец.
У границ России базируется тайная база американского спецназа, сообщает ERR со ссылкой на эстонское телевидение. О реакции России на эту базу Царьграду рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он напомнил, после недавних провальных учений НАТО по подготовке Европы к высадке больших американских сил к российским и белорусским границам, над военным блоком смеялись все страны мира. Потому что во время учебно-боевого марша из района Германии некоторые танки не пролезали под немецкие и польские мосты, а некоторые их рушили, а некоторые ломали там антенну, некоторые покрытие.
После этого в штаб-квартире НАТО взывали и дали нагоняй офицерам, которые не прощупали маршруты и не внесли необходимые координаты на карту. И с этого началось постепенное наполнение европейского НАТОвского плацдарма различными структурами, что необходимы для ведения реальных боевых действий, к которым относится и "секретная" военная база США в Эстонии, пояснил военный эксперт.
Он добавил, что российский Генеральный штаб, в общем-то, не надо учить, как реагировать на эту угрозу.
По его словам, для уничтожения соответствующей военной базы хватит всего одной "приличной ракеты", которая долетит до цели буквально за полминуты.
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