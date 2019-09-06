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"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец

06 сентября 2019, 01:24  •  27 • Политика
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ. "Если случится самое страшное, (эта база) проживет недолго", - считает военный обозреватель КП Виктор Баранец.
У границ России базируется тайная база американского спецназа, сообщает ERR со ссылкой на эстонское телевидение. О реакции России на эту базу Царьграду рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он напомнил, после недавних провальных учений НАТО по подготовке Европы к высадке больших американских сил к российским и белорусским границам, над военным блоком смеялись все страны мира. Потому что во время учебно-боевого марша из района Германии некоторые танки не пролезали под немецкие и польские мосты, а некоторые их рушили, а некоторые ломали там антенну, некоторые покрытие.
После этого в штаб-квартире НАТО взывали и дали нагоняй офицерам, которые не прощупали маршруты и не внесли необходимые координаты на карту. И с этого началось постепенное наполнение европейского НАТОвского плацдарма различными структурами, что необходимы для ведения реальных боевых действий, к которым относится и "секретная" военная база США в Эстонии, пояснил военный эксперт.
Он добавил, что российский Генеральный штаб, в общем-то, не надо учить, как реагировать на эту угрозу.
"При планировании применении вооруженных сил России, в случае реальной угрозы мы будем учитывать этот объект. Ну а если случится самое страшное, то он проживет недолго", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
По его словам, для уничтожения соответствующей военной базы хватит всего одной "приличной ракеты", которая долетит до цели буквально за полминуты.
"Они даже не успеют кальсоны надеть, когда их уже не будет", - подчеркнул Виктор Баранец.

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