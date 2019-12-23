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"Если следующий год будем так же проваливать": Зюганов назвал причину досрочных выборов президента России

23 декабря 2019, 02:24  •  60 • Политика
Глава КПРФ Геннадий Зюганов пояснил своё предположение о возможных досрочных выборах президента России. Он объяснил, что причина связана с провалом правительством послания главы государства. "Если следующий год будем так же проваливать", то тогда, по его словам, "экономический кризис превратится в политический".
Ранее главный коммунист России Геннадий Зюганов не исключил того, что президентские выборы могут быть проведены досрочно - до 2024 года. В интервью "Комсомольской правде" он назвал и причину подобного развития событий.
По его мнению, всё связано с тем, что правительство проваливает послание президента России Владимира Путина. "Если следующий год будем так же проваливать", то тогда, по словам Зюганова, "экономический кризис превратится в политический", цитирует его телеканал "360".
"Досрочные выборы связаны, прежде всего, с тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному Собранию, - поясняет глава КПРФ. - Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Бедность растёт, экономика буксует... А показатели послания президента не выполняются. И вот - высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический".
К слову, о провале правительства ранее Зюганов рассказал и беседе с ведущим программы "Русская мечта", заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что "тремя руками" поддержал предложенную ВРНС стратегию "Русская мечта - 2050", поскольку страна сможет сделать рывок только с долгосрочным планированием.
"Я предложенную вами стратегию "Русская мечта - 2050" тремя руками поддерживаю. Понимаете, надо мыслить не "трёхлетками", а десятилетиями, - подчеркнул главный коммунист страны. - Обратите внимание: план ГОЭЛРО, советский прорыв в космос, наша Великая Победа. Не будь на десять лет реальной программы, не реализуй её мы перед 1941 годом - мы бы не выиграли эту войну. Надо и сейчас наметить…"
Он обратил внимание на то, что Владимир Путин попытался это реализовать в своей "Стратегии-2020". Но тут же обрушился на власти с критикой, что её исполнение с треском провалили: "И вот, вместо того чтобы отчитываться на пресс-конференции, они всё это замылили, потому что провалили всё с треском".
Напомним, предложенная ВРНС стратегия развития России "Русская мечта - 2050" - это глобальная идея, необходимая всем русским людям. Но никакая Русская мечта невозможна без семьи, напомнил Константин Малофеев. Потому первым воплощающимся сегодня этапом и стало народосбережение русских людей. Идеи ВРНС в этой части уже поддержали в Госдуме и администрации президента России, сообщил замглавы ВРНС.
Подобные стратегии есть в разных странах мира. Россия начинает свою работу над "Русской мечтой - 2050", потому что альтернативные варианты, в том числе известные либеральные идеи, не нашли понимания в обществе. И сегодня ВРНС принимает предложения, которые могут быть включены в "Русскую мечту - 2050" по разным каналам. Подробнее об этой части работы можно почитать здесь.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

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