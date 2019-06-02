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"Если Штаты хотят войны, мы готовы": Китай о торговых отношениях с США

02 июня 2019, 20:39  •  29 • Политика
В Сингапуре, на международной конференции, говоря о вопросе безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эксперт из Китая заявил, что его страна готова к торговой войне с США.
На международной конференции в Сингапуре, где поднимался вопрос безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эксперт из Китая заявил, что его страна готова к торговой войне с США.
Америка в начале мая повысила пошлины на китайские товары. Сейчас они составляют 25% на общую сумму 200 миллиардов долларов. Но и это не предел. Дональд Трамп намерен повысить пошлины ещё на 300 миллиардов долларов, сообщают "Невские новости".
"Если Соединённые Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь, - сообщил о намерениях КНР член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. - Но если они хотят войны, то мы готовы".
Эксперт уверен, что конфронтация только навредит экономике обеих стран. И предлагает сотрудничать на взаимовыгодных принципах.

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