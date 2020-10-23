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"Если шибанёт, это будет катастрофа": Эксперт назвал плюсы и минусы льготной ипотеки

23 октября 2020, 11:35  •  70 • Политика
Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. В Российской гильдии риэлторов назвали плюсы и минусы льгот. Она позволит людям купить жильё и даст рынку дополнительный оборот, но, если ситуация в экономике не улучшится и люди не смогут отдать набранные кредиты, возможен дефолтный пузырь. "И если он шибанёт, то это будет катастрофа", - отметил глава гильдии.
Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, заявил в четверг, 22 октября, премьер-министр страны Михаил Мишустин. Положительные и отрицательные стороны такого решения назвал вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.
Несомненным плюсом продления льготной ипотеки эксперт называет возможность для граждан взять жильё под интересный процент. А для рынка это возможность получить дополнительный оборот.
Тут только аплодисменты и добавить нечего, - подчеркнул Олег Самойлов.
К сожалению, у решения есть и негативная сторона. Она заключается в том, что независимо от процентной ставки кредит рано или поздно придётся отдавать. Но из-за падения платёжеспособности граждан в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 это может стать проблемой. Подогреваемые низкими ставками, люди нахватают кредитов и раскупят жильё, но уже через некоторое время не смогут за него расплатиться.
Если никаких позитивных трендов в экономике не наметится, тогда уместно будет говорить, что возможен дефолтный пузырь, который сейчас надувают, и он никуда не денется. И если он шибанёт, то это будет катастрофа, - подвёл итог Олег Самойлов в комментарии Nation News.

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