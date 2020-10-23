"Если шибанёт, это будет катастрофа": Эксперт назвал плюсы и минусы льготной ипотеки

Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, заявил в четверг, 22 октября, премьер-министр страны Михаил Мишустин. Положительные и отрицательные стороны такого решения назвал вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

Несомненным плюсом продления льготной ипотеки эксперт называет возможность для граждан взять жильё под интересный процент. А для рынка это возможность получить дополнительный оборот.

Тут только аплодисменты и добавить нечего, - подчеркнул Олег Самойлов.

К сожалению, у решения есть и негативная сторона. Она заключается в том, что независимо от процентной ставки кредит рано или поздно придётся отдавать. Но из-за падения платёжеспособности граждан в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 это может стать проблемой. Подогреваемые низкими ставками, люди нахватают кредитов и раскупят жильё, но уже через некоторое время не смогут за него расплатиться.