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"Если Санду хочет войны": Баранец дал отпор "погорячившейся женщине" за вывод российских войск

20 ноября 2020, 18:05  •  309 • Политика
Майя Санду, новоизбранный президент Молдавии, не успела устроиться в президентском кресле, как заявила, что формат решения конфликта в Приднестровье "должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы". Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец осадил "погорячившуюся женщину": нужно читать международные договоры.
"Когда только началась эта заваруха в Молдавии, с Приднестровьем, был принят российско-молдавский договор, о котором мы часто забываем. И в нём чёрным по белому записано: вопрос о выводе российской оперативной группы из Приднестровья может быть поднят только после того, как наступит политическое урегулирование в этой стране. Подчеркните 15 раз: политическое урегулирование", - объяснил Баранец.
По словам военного обозревателя "Комсомольской правды", политического урегулирования в этой стране нет: Приднестровье претендует на самостоятельность, а это часть бывшей Молдавии. Следовательно, нынешний глава Молдавии фактически плюёт на договорённости между Москвой и Кишинёвом.
"Мы будем всячески отрицать вот такой вот категорический стиль общения Кишинёва и Москвы. Я бы сказал: женщина, вы слишком погорячились. Вы не берите на себя повадки ковбоя Трампа, а понимайте, с какой страной вы разговариваете. И с Россией так разговаривать этой девушке мы никогда не позволим. Я считаю, что на этом конфликте Санду будет очень долго спекулировать. Но она расшибёт о него лоб. Потому что российская оперативная группа и шага не сделает только по воле этой дамы", - добавил Баранец.
Конечно, сейчас, после обмена дипломатическими колкостями, Санду поддержит коллективный Запад. Подключится Румыния, США, многоголосно взвоет НАТО. России не привыкать.
"Девушка погорячилась. Я думаю, что мы дадим ей возможность остыть. И она должна помнить, что с Россией так разговаривать нельзя, и мы шутить не будем", - добавил Баранец.
По словам эксперта, если Санду хочет войны, она её получит. Но хочет ли этого молдавский народ? Однозначно нет. Что касается самой Санду, то, по словам Баранца, ей ещё нужно поучиться вежливости.
"Мы позволим Санду выползти из-под молдавской лавки и тихим голосом прошептать: можно ли нам с Кремлём вежливо поговорить? Но такого политического хамства мы никогда не допустим", - отрезал полковник.

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