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"Если русские рядом, бояться нечего": Отдыхающий на фоне Ил-76 американец в Кабуле стал мемом

27 августа 2021, 13:55  •  296 • Политика
В интернете стала мемом фотография отдыхающего в аэропорту Кабула американского военного на фоне русского самолета Ил-76.
В интернете стала вирусной фотография американского военного, который расслабленного сидит на стуле в кабульском аэропорту на фоне русского транспортного самолета Минобороны Ил-76.
На фото видно, что самолет из России загружается перед эвакуацией из Кабула.
Потому что знает, что если русские рядом, то боятся не чего
- прокомментировал Олег.
Как ранее сообщал Царьград, четыре военных транспортника России, которые были направлены в Афганистан для эвакуации 500 граждан России, а также государств - членов ОДКБ и Украины, прибыли в столицу Афганистана. Из Кабула самолёты вылетели, а в четверг прилетели на аэродром Чкаловский, эвакуировав более 500 человек.
В Сети оценили фото с расслабившимся американским военным на фоне российского Ил-76 в Кабулеhttps://t.co/tljKU4r19X pic.twitter.com/wFg8HuZrA3
— Военное обозрение (@topwar_ru) August 27, 2021

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