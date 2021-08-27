"Если русские рядом, бояться нечего": Отдыхающий на фоне Ил-76 американец в Кабуле стал мемом

В интернете стала мемом фотография отдыхающего в аэропорту Кабула американского военного на фоне русского самолета Ил-76.

В интернете стала вирусной фотография американского военного, который расслабленного сидит на стуле в кабульском аэропорту на фоне русского транспортного самолета Минобороны Ил-76.

На фото видно, что самолет из России загружается перед эвакуацией из Кабула.

Потому что знает, что если русские рядом, то боятся не чего

- прокомментировал Олег.

Как ранее сообщал Царьград, четыре военных транспортника России, которые были направлены в Афганистан для эвакуации 500 граждан России, а также государств - членов ОДКБ и Украины, прибыли в столицу Афганистана. Из Кабула самолёты вылетели, а в четверг прилетели на аэродром Чкаловский, эвакуировав более 500 человек.