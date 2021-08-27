|
"Если русские рядом, бояться нечего": Отдыхающий на фоне Ил-76 американец в Кабуле стал мемом
27 августа 2021, 13:55 • 296 • Политика
В интернете стала мемом фотография отдыхающего в аэропорту Кабула американского военного на фоне русского самолета Ил-76.
В интернете стала вирусной фотография американского военного, который расслабленного сидит на стуле в кабульском аэропорту на фоне русского транспортного самолета Минобороны Ил-76.
На фото видно, что самолет из России загружается перед эвакуацией из Кабула.
- прокомментировал Олег.
Как ранее сообщал Царьград, четыре военных транспортника России, которые были направлены в Афганистан для эвакуации 500 граждан России, а также государств - членов ОДКБ и Украины, прибыли в столицу Афганистана. Из Кабула самолёты вылетели, а в четверг прилетели на аэродром Чкаловский, эвакуировав более 500 человек.
Подпишитесь на нас
296
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 00:15
|
21 августа 2021, 19:30
|
22 августа 2021, 12:55
|
23 августа 2021, 07:15
|
21 августа 2021, 02:05
|
26 августа 2021, 13:10
|
22 августа 2021, 16:35