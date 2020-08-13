"Если русские предлагают деньги": Помпео пригрозил России большой расплатой за американцев

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о том, что у американской разведки якобы есть информация о том, что Россия была в сговоре с террористической группировкой "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) и предлагала боевикам вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане.

Москва категорически опровергла эти провокационные сообщения. Однако госсекретарь США Майк Помпео, допускает, что сведения американской разведки верны.

Отвечая на вопросы журналистов, он пригрозил России большой расплатой в том случае, если информация о сговоре с талибами подтвердится.

"Если русские предлагают деньги, чтобы убить американцев или, если на то пошло, других жителей Запада, придется заплатить огромную цену", - озвучил свою точку зрения Помпео, добавив, что о том же сказал и главе МИД России Сергею Лаврову.

На уточняющий вопрос о том, заслуживает ли информация о русских и талибах доверия, глава Госдепа ответил довольно витиевато.

"Мы ясно дали понять, что знаем историю, мы знаем, что русские вооружали талибов в прошлом, - отметил Помпео, говоря о якобы имеющихся "фактах". - Мы сделаем всё, что нам нужно, чтобы защитить каждого американского солдата".