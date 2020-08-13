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"Если русские предлагают деньги": Помпео пригрозил России большой расплатой за американцев

13 августа 2020, 13:10  •  64 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России расплатой в виде "огромной цены" в том случае, если подтвердится, что "русские предлагают деньги" за убийство американцев. Речь идёт о голословном обвинении в том, что якобы Россия сговорилась с террористами.
Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о том, что у американской разведки якобы есть информация о том, что Россия была в сговоре с террористической группировкой "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) и предлагала боевикам вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане.
Москва категорически опровергла эти провокационные сообщения. Однако госсекретарь США Майк Помпео, допускает, что сведения американской разведки верны.
Отвечая на вопросы журналистов, он пригрозил России большой расплатой в том случае, если информация о сговоре с талибами подтвердится.
"Если русские предлагают деньги, чтобы убить американцев или, если на то пошло, других жителей Запада, придется заплатить огромную цену", - озвучил свою точку зрения Помпео, добавив, что о том же сказал и главе МИД России Сергею Лаврову.
На уточняющий вопрос о том, заслуживает ли информация о русских и талибах доверия, глава Госдепа ответил довольно витиевато.
"Мы ясно дали понять, что знаем историю, мы знаем, что русские вооружали талибов в прошлом, - отметил Помпео, говоря о якобы имеющихся "фактах". - Мы сделаем всё, что нам нужно, чтобы защитить каждого американского солдата".

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