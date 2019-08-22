"Если резко бросить курить": Американские врачи раскрыли, как быстро может восстановиться организм

Причем это можно сделать, даже если человек на протяжении четверти века смолил по пачке в день. Само исследование строится на данных, которые ученые получали с 1954 по 2014 год. В исследовании так или иначе приняли участие около девяти тысяч человек.

В результате многолетних наблюдений специалисты пришли к выводу, что риск появления болезней сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.

Впрочем, врачи отмечают, чтобы уменьшить риск до того уровня, который был у некурящего человека, стоит воздерживаться от вредной привычки не меньше двадцати лет - именно столько нужно организму, чтобы восстановиться.