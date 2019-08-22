Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трое россиян проходят на Украине юридическую процедуру оформления обмена
Как отучить США "мявкать, хрюкать и пукать"? В Москве и Вашингтоне раз...
«Вздохи о потерянном «могуществе»: почему на Украине недовольны безъядерным стат...
"В двуличии Познера - отблески пламени печей лагерей смерти": Телеведу...
Главная / В мире

"Если резко бросить курить": Американские врачи раскрыли, как быстро может восстановиться организм

22 августа 2019, 10:24  •  165 • В мире
В журнале JAMA было опубликовано исследование специалистов из американского Университета Вандербильта, в котором утверждалось, что если резко бросить курить, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40 процентов. И тем самым, собственно, здорово поддержать свой организм.
Причем это можно сделать, даже если человек на протяжении четверти века смолил по пачке в день. Само исследование строится на данных, которые ученые получали с 1954 по 2014 год. В исследовании так или иначе приняли участие около девяти тысяч человек.
В результате многолетних наблюдений специалисты пришли к выводу, что риск появления болезней сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.
Впрочем, врачи отмечают, чтобы уменьшить риск до того уровня, который был у некурящего человека, стоит воздерживаться от вредной привычки не меньше двадцати лет - именно столько нужно организму, чтобы восстановиться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
21 августа 2019, 21:24
Натянут ли Трамп с Макроном смирительную рубашку на Путина?
22 августа 2019, 07:09
"Захотели батьку, который все решит": Вместо демократии украинцы выбрали авторитаризм - Савченко
21 августа 2019, 21:09
«Борьба за Арктику усиливается»: к каким геополитическим последствиям могут привести планы Трампа купить Гренландию
21 августа 2019, 18:09
Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться, "прикрывшись" могилами
22 августа 2019, 00:24
Черноморский плацдарм: как США и Румыния намерены конкурировать с Россией в сфере безопасности и энергетики
21 августа 2019, 21:24
Три года в концлагере: Капитан танкера рассказал о зверствах и пытках в Ливии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2019, 00:39
"Готовы обойтись": Путин объяснил финскому журналисту ситуацию с Советом Ев...
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородич...
22 августа 2019, 03:54
Украина требует от России встать на колени (Руслан Осташко)
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в Рос...
22 августа 2019, 00:39
"Котёл" захлопнулся: Сирийская армия овладела оплотом боевиков в провинции ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 04:54
Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
19 августа 2019, 14:09
"Мацу надо подавать хозяевам": Жена премьера Израиля бросила каравай встречающих в Киеве
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.