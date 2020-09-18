|
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
18 сентября 2020, 06:20 • 60 • Политика
Военный эксперт положительно оценил предложение Министерства обороны РФ осуществлять предупредительные бомбометания при нарушении морской границы. По его словам, это собьёт спесь с "непрошенных визитёров" в Чёрном море: "Если реально бомбами, то в чувство приведёт".
Такое мнение в разговоре с Царьградом озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в последнее время западные корабли стали всё чаще подходить к российской границе, а предложенный Минобороны метод быстро отучит иностранцев создавать провокации.
Отметим, что в последние несколько лет западные корабли и самолёты регулярно патрулируют возле российских границ в надежде собрать разведданные. Каждый раз российским военным приходится отгонять от границы непрошенных гостей.
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 сентября 2020, 00:25
|
12 сентября 2020, 05:30
|
11 сентября 2020, 22:10
|
12 сентября 2020, 17:25
|
16 сентября 2020, 03:00
|
11 сентября 2020, 22:10
|
13 сентября 2020, 19:05