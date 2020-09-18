"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море

Такое мнение в разговоре с Царьградом озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в последнее время западные корабли стали всё чаще подходить к российской границе, а предложенный Минобороны метод быстро отучит иностранцев создавать провокации.

Я думаю, что предварительный огонь - это, конечно, хорошо, а реально, если бомбами, это в чувство приведёт. Это будет и тренировка для лётчиков, и отрезвление для тех, кто уж совсем близко подходит и проверяет на прочность нервы наших моряков, - отметил Дандыкин.

Отметим, что в последние несколько лет западные корабли и самолёты регулярно патрулируют возле российских границ в надежде собрать разведданные. Каждый раз российским военным приходится отгонять от границы непрошенных гостей.