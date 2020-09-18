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"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море

18 сентября 2020, 06:20  •  60 • Политика
Военный эксперт положительно оценил предложение Министерства обороны РФ осуществлять предупредительные бомбометания при нарушении морской границы. По его словам, это собьёт спесь с "непрошенных визитёров" в Чёрном море: "Если реально бомбами, то в чувство приведёт".
Такое мнение в разговоре с Царьградом озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в последнее время западные корабли стали всё чаще подходить к российской границе, а предложенный Минобороны метод быстро отучит иностранцев создавать провокации.
Я думаю, что предварительный огонь - это, конечно, хорошо, а реально, если бомбами, это в чувство приведёт. Это будет и тренировка для лётчиков, и отрезвление для тех, кто уж совсем близко подходит и проверяет на прочность нервы наших моряков, - отметил Дандыкин.
Отметим, что в последние несколько лет западные корабли и самолёты регулярно патрулируют возле российских границ в надежде собрать разведданные. Каждый раз российским военным приходится отгонять от границы непрошенных гостей.

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