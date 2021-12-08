"Если Путин вторгнется на Украину…": Сенатор США заговорил на языке Хрущёва

Сенатор США Роберт Менендес неожиданно заговорил на языке бывшего советского лидера Никиты Хрущёва. Он пригрозил Москве "матерью санкций", "если Путин вторгнется на Украину".

Менендес, который возглавляет международный комитет в Сенате, пригрозил ввести против России такие санкции, "которых никогда не видели прежде", если русские войска пересекут украинскую границу. Парламентарий, как и Никита Хрущёв много лет назад, заявил, что преподаст оппонентам урок. Только вместо "кузькиной матери", которую обещал показать советский лидер, сенатор сослался на "мать всех санкций".

То, что обсуждается, - на максимальном конце спектра, мать всех санкций. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для русской экономики, но и для всего русского народа,

- подчеркнул Менендес.

Отметим, что это первый раз, когда американские официальные лица угрожают не президенту России и его окружению, а всему русскому народу. Прежде американские политики всегда говорили, что санкции не должны вредить обычным людям.

Примечательно, что тема санкций активно обсуждается американской стороной последние два дня - накануне и в день переговоров президентов России и США. Так, например, в понедельник американские СМИ сообщили, что санкции могут коснуться окружения президента России Владимира Путина, русских нефтяников и газовиков, а также русского госдолга. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант с отключением России от международной банковской системы SWIFT. В Москве эти угрозы назвали продолжением развернувшейся ранее истерии с якобы стягиванием русских войск к украинской границе.