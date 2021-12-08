|
"Если Путин вторгнется на Украину…": Сенатор США заговорил на языке Хрущёва
08 декабря 2021, 01:55 • 95 • Политика
Сенатор США Роберт Менендес неожиданно заговорил на языке бывшего советского лидера Никиты Хрущёва. Он пригрозил Москве "матерью санкций", "если Путин вторгнется на Украину".
Менендес, который возглавляет международный комитет в Сенате, пригрозил ввести против России такие санкции, "которых никогда не видели прежде", если русские войска пересекут украинскую границу. Парламентарий, как и Никита Хрущёв много лет назад, заявил, что преподаст оппонентам урок. Только вместо "кузькиной матери", которую обещал показать советский лидер, сенатор сослался на "мать всех санкций".
- подчеркнул Менендес.
Отметим, что это первый раз, когда американские официальные лица угрожают не президенту России и его окружению, а всему русскому народу. Прежде американские политики всегда говорили, что санкции не должны вредить обычным людям.
Примечательно, что тема санкций активно обсуждается американской стороной последние два дня - накануне и в день переговоров президентов России и США. Так, например, в понедельник американские СМИ сообщили, что санкции могут коснуться окружения президента России Владимира Путина, русских нефтяников и газовиков, а также русского госдолга. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант с отключением России от международной банковской системы SWIFT. В Москве эти угрозы назвали продолжением развернувшейся ранее истерии с якобы стягиванием русских войск к украинской границе.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 17:40
|
02 декабря 2021, 05:20
|
03 декабря 2021, 00:00
|
03 декабря 2021, 14:00
|
07 декабря 2021, 16:35
|
05 декабря 2021, 03:20
|
07 декабря 2021, 18:20