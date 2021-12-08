Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / Политика

"Если Путин вторгнется на Украину…": Сенатор США заговорил на языке Хрущёва

08 декабря 2021, 01:55  •  95 • Политика
Сенатор США Роберт Менендес неожиданно заговорил на языке бывшего советского лидера Никиты Хрущёва. Он пригрозил Москве "матерью санкций", "если Путин вторгнется на Украину".
Менендес, который возглавляет международный комитет в Сенате, пригрозил ввести против России такие санкции, "которых никогда не видели прежде", если русские войска пересекут украинскую границу. Парламентарий, как и Никита Хрущёв много лет назад, заявил, что преподаст оппонентам урок. Только вместо "кузькиной матери", которую обещал показать советский лидер, сенатор сослался на "мать всех санкций".
То, что обсуждается, - на максимальном конце спектра, мать всех санкций. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для русской экономики, но и для всего русского народа,
- подчеркнул Менендес.
Отметим, что это первый раз, когда американские официальные лица угрожают не президенту России и его окружению, а всему русскому народу. Прежде американские политики всегда говорили, что санкции не должны вредить обычным людям.
Примечательно, что тема санкций активно обсуждается американской стороной последние два дня - накануне и в день переговоров президентов России и США. Так, например, в понедельник американские СМИ сообщили, что санкции могут коснуться окружения президента России Владимира Путина, русских нефтяников и газовиков, а также русского госдолга. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант с отключением России от международной банковской системы SWIFT. В Москве эти угрозы назвали продолжением развернувшейся ранее истерии с якобы стягиванием русских войск к украинской границе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



95
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
07 декабря 2021, 22:25
Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
08 декабря 2021, 00:10
Откровенно и по-деловому: Кремль подвёл итоги встречи Путина и Байдена
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 00:10
"Звонок Байдена" Путину изобразили в карикатуре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 14:00
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.