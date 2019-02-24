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"Если Путин умрёт": Украинский историк нарисовал апокалипсический "конец России" и сам ужаснулся

24 февраля 2019, 15:24  •  106 • В мире
Публикациями разнообразных статей на тему "Россия вот-вот развалится" и "Путин уже уходит" очень любит развлекать своих читателей украинская пресса. При этом будущее самой Украины экспертов или вообще не волнует, или рассматривается в связке с будущим соседа. Вот и историк Касьянов решил поразмыслить над "апокалипсическим концом России. Придумал - и сам ужаснулся.
"Россия в её нынешнем виде - географическом, геополитическом - как демократическое государство существовать не может", - заявил в статье, опубликованной украинским изданием "Апостроф", доктор исторических наук Георгий Касьянов.
При этом, уверяет он, без Незалежной Россия вообще существовать не может: Украина для неё - "важная составляющая геополитического мышления на структурном уровне", - заявляет Касьянов. Однако, добавляет он, понять "воодушевление" некоторых украинцев, которые ждут не дождутся различных военных и прочих катаклизмов в России после окончания срока президента Путина, невозможно. Ведь "любые неурядицы" в России сильно ударят по самой Украине".
Историк предложил сценарий некоего "российского апокалипсиса", когда в России происходит бунт или революция, в ходе которой "Путин бежал или вообще убит". После этого, продолжает Касьянов, "Россия развалится". А ведь у неё огромный ядерный потенциал.
И вот благополучная в кавычках Украина оказывается всего лишь через границу от России, "в которой происходит революция, гражданская война, развал экономики, есть масса оружия и так далее".
"Поэтому говорить, что вот, когда Путин умрёт и Россия развалится, нам станет хорошо - могут только совершенно безграмотные люди, непонимающие последствий таких крупных событий", - резюмирует историк.
Отдаёт ли себе Касьянов отчёт в том, что всё описанное им - это и есть сегодняшняя Украина? Скорее всего, нет. Но зато красок на "российский апокалипсис" она не пожалел. А мог бы призадуматься над тем, что принесла в его собственную страну хвалёная "западная демократизация".

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