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"Если Путин даст необходимые указания": Россия готова вылечить экс-премьера Италии от COVID-19

03 сентября 2020, 03:20  •  50 • Политика
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони. "Если это потребуется, президент России Владимир Путин даст необходимые указания", - заявил Дмитрий Песков.
Если потребуется, Россия готова оказать помощь в лечении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. В среду, 2 сентября, стало известно, что итальянский политик заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
О болезни экс-премьера сообщила итальянская газета La Repubblica. По данным издания, 83-летний политик сдал анализ на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния. Результат оказался положительным.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия может оказать итальянскому политику медицинскую помощь. Он уточнил, что если потребуется, глава России Владимир Путин "даст необходимые указания".
Напомним, что несмотря на преклонный возраст, Сильвио Берлускони остаётся активным политиком. Он возглавляет партию "Вперёд, Италия" и выступает за нормализацию отношений с Россией и снятие европейских санкций.

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