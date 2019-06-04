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"Если процессы в голове Волкера можно назвать мыслями": Кедми рассмешила идея наступления Украины на Россию
04 июня 2019, 11:39 • 167 • Политика
"Волкер говорит то, что думает сам, если, конечно, процессы в его голове можно назвать мыслями", - высказался Кедми об идее американского политика, который предложил наступление украинских войск на Россию под флагом НАТО.
Политик и дипломат Яков Кедми указал на очевидный факт, Украина не может даже справиться с ополчением Донбасса, тем более Незалежная не представляет угрозы для России в военном отношении.
Киевский политолог Василий Вакаров в эфире ТВЦ заявил, что США и НАТО разрабатывают несколько планов возможного наступления на российское государство. Один из них предполагает создание баз наступления в Прибалтике и Восточной Европе. Другой же план НАТО, по мнению Вакарова, - Украина с ее 400-тысячной армией, которая после обучения и оснащения якобы может стать авангардом НАТО в войне с Москвой.
Израильский политик указал украинцу на то, что Дональд Трамп "в упор не видит" Киев, а уж тем более не планирует с ним никаких операций. Кедми отмечает, что заявления Курта Волкера не могут считаться официальной позицией Вашингтона.
"Волкер говорит то, что думает сам, если, конечно, процессы в его голове можно назвать мыслями", - высказался представитель Израиля. По мнению Кедми, Киев и НАТО просто "жонглируют" цифрами.
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