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"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17
11 сентября 2019, 11:24 • 189 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов написал в своем Facebook пост, посвященный трагическим события в США 11 сентября. Он отметил, что вся причина трагедии хорошо видна в нескольких снимках. И назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17.
Эксперт отмечает, что разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло "естественное обрушение башен из-за возникшего пожара" на этажах.
"Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться, - поясняет он. - Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения".
Эксперт говорит, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок, которые были искусственно обрезаны до начала обрушения здания.
Это действительно показывает то, что здание разрушилось из-за обрезанных заранее колонн. Антипов вспоминает, как некий человек из США, считающий себя большим специалистом в области строительства, сразу после этого ЧП дал интервью в СМИ.
"И на камеру сказал, что однозначно, что башни упали не из-за пожара. Прошло время, и этот человек, "владелец заводов, газет, пароходов", стал президентом США. И что? "За кусток, под мосток и молчок..." Оказался слаб в коленках", - отметил Антипов, отмечая, что "этот человек" больше не поднимал эту тему.
Эксперт подчеркивает, что колонны попросту не выдержали внешнего рукотворного воздействия. И это действительно хорошо видно, "если приглядеться к снимкам".
"Впрочем, как и со спутниковым фото, где как на ладони видна вся причина трагедии с рейсом МН17", - подытоживает Антипов.
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