Эксперт отмечает, что разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло "естественное обрушение башен из-за возникшего пожара" на этажах.

"Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться, - поясняет он. - Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения".

Эксперт говорит, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок, которые были искусственно обрезаны до начала обрушения здания.

Это действительно показывает то, что здание разрушилось из-за обрезанных заранее колонн. Антипов вспоминает, как некий человек из США, считающий себя большим специалистом в области строительства, сразу после этого ЧП дал интервью в СМИ.

"И на камеру сказал, что однозначно, что башни упали не из-за пожара. Прошло время, и этот человек, "владелец заводов, газет, пароходов", стал президентом США. И что? "За кусток, под мосток и молчок..." Оказался слаб в коленках", - отметил Антипов, отмечая, что "этот человек" больше не поднимал эту тему.

Эксперт подчеркивает, что колонны попросту не выдержали внешнего рукотворного воздействия. И это действительно хорошо видно, "если приглядеться к снимкам".

"Впрочем, как и со спутниковым фото, где как на ладони видна вся причина трагедии с рейсом МН17", - подытоживает Антипов.