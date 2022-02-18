"Если предупреждают вот так публично": Шуфутинский ответил на угрозы из Киева

Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что певец не сможет попасть в страну, чтобы выступить на концерте 8 марта. По данным ведомства, легенде шансона запрещён въезд на Украину из-за неоднократного посещения Крыма. Михаил Шуфутинский уже отреагировал на заявление Киева. "Если предупреждают так публично…" - отметил он.

В комментарии к ситуации для телеканала "Звезда" Михаил Шуфутинский признался, что о таком запрете услышал впервые.

"Я поговорю с промоутерами - с теми, кто устраивает этот концерт, и тогда смогу что-нибудь ответить по этому поводу", - сказал он.

Певец также считает, что арестовать его не могут - "я не нарушал закон".

"Если меня предупреждают вот так публично, я, конечно, не поеду", - отметил исполнитель.

Тем временем в Госпогранслужбе Украины заявили о том, что Шуфутинского задержат при попытке пересечения границы.