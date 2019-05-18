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"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам

18 мая 2019, 00:24  •  90 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал британской коллеге обратиться к российским хирургам. "Если понадобится, дайте знать", - ответил он на попытки усомниться в качестве медицины в РФ.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя достойно ответил своей коллеге из Великобритании Карен Пирс. Та решила уколоть российскую сторону сомнениями в медицине РФ.
В ходе внеочередного заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Пирс принялась обвинять РФ и Сирию в том, что они наносят вооружённые удары по объектам гражданской инфраструктуры.
"Вы называете действия в Идлибе "хирургической операцией", в таком случае я не хотела бы проходить лечение в Москве", - цитирует ТАСС слова Пирс, адресованные Небензе.
Однако тот в долгу не остался. Ответив, что не желает британке попасть в какое бы то ни было медучреждение, Небензя пригласил её в случае необходимости самой убедиться в качестве российской хирургии. "В России есть хорошие медицинские учреждения, если понадобится, дайте знать", - обратился к Пирс дипломат.

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