"Если полезут, будем топить, сбивать": Военный эксперт ответил на претензии британцев об "опасном российском оружии"

По словам Коротченко, Россия создает оружие, которое защищает безопасность страны. Например, в области системы противоздушной обороны это зенитно-ракетный комплекс "Тор М2", который обладает стопроцентной вероятностью поражения целей и может осуществлять стрельбу как находясь на позиции, так и в движении, говорит эксперт.

"Такими характеристиками не обладает больше ни один зенитно-ракетный комплекс в мире. Именно "Тор М2" прикрывает нашу базу в Хмеймиме и отражает успешно налёты в том числе и беспилотников-террористов. Это оборонительное оружие, но оно эффективно, и это средство ПВО последнего рубежа, которое гарантированно перехватывает всё, что запускает противник. Если мы говорим про, например, береговые противокорабельные ракетные комплексы, то это системы "Бал" и "Бастион", которые гарантированно поражают любые морские цели в акватории, которые они контролируют. Но ещё раз говорю: если они что-то считают для себя опасным, это их проблемы. Мы не агрессивная страна, мы защищаем свою безопасность теми системами, которые принимаем на вооружение, подчёркиваю, это оборонительные системы, наша концепция обороны — оборонительная. А если британцы чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо, тогда не надо будет им бояться", - говорит Коротченко.

По его словам, подобных заявлений от иностранцев делается "сотни в год", поэтому рефлексировать не стоит.

"Ну какой-то идиот журналист либо эксперт чего-то написал. Мы что, должны рефлексировать что ли? Для нас важны собственные оценки, а не мнение зарубежных изданий. Если они что-то написали, может, редакционное задание было, либо плохо спал, либо жена ушла и он решил выплеснуть свою ненависть… Мы не знаем, и нас это не должно по большому счёту волновать и интересовать. Собака лает, караван идёт", - подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что, может быть, это и грубо, но ему наплевать на проблемы обороны Великобритании. А вот проблемы обороны Российской Федерации Коротченко волнуют.

"Нас не должны интересовать их проблемы, нас должен интересовать наш потенциал и потенциал вероятного противника. Великобритания вероятный противник, поскольку член НАТО. Вот мы и оцениваем, сможем ли мы спать спокойно, с помощью наших систем обеспечивая нейтрализацию британских вооружённых сил и их флота. Мы мирные люди, мы говорим о том, что если они на нас нападут, а не то, что мы им угрожаем. Мы никому не угрожаем. Главное, чтобы к нам не лезли, а если полезут, значит, будем топить, сбивать, реализовывая право на оборону в соответствии с уставом ООН", - резюмировал эксперт.

Ранее помощник начальника штаба Королевских ВВС Джулиан Болл дал понять, что британские военные ищут способ взломать так называемые "зоны запретного доступа" (A2/AD) России. Для этого планируется использовать возможности искусственного интеллекта и новых видов вооружения. Заявление наталкивает на мысль о том, что британцы готовят вторжение в российские зоны запретного доступа.