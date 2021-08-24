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"Если по-простецки - спалили контору": Эксперт об "угоне" украинского самолёта в Афганистане

24 августа 2021, 23:35  •  90 • Политика
"Угнанный" украинский самолёт в Кабуле купили афганские бизнесмены, сообщают украинские СМИ. "Иран молчит. Сама же Украина говорит одно и тут же опровергает. Если по-простецки выразиться - спалили контору", - указал политолог Александр Перенджиев.
Отправленный на эвакуацию украинцев самолёт Ил-76 оказался не "угнан", как заявили в МИД Украины, а выкуплен богатыми беженцами для полёта в Иран, пишет украинское издание "Страна.ua". Произошедшее прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Остроты ситуации добавляет тот факт, что замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолёт угнали неизвестные. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что воздушное судно никто не угонял, а СМИ распространяют недостоверную информацию.
Вы можете себе представить, чтобы в нормальном органе власти лица, находящиеся во взаимодействии, вдруг начали говорить такие разные вещи?
- прокомментировал ситуацию вокруг самолёта Александр Перенджиев.
Эксперт уверен, что украинский самолёт, который был отправлен вывозить украинцев из Афганистана, действительно был продан. Эту версию подтверждает подозрительная молчаливость Ирана, сказал специалист в беседе с Nation News.
Фактов, информации особо-то и не дали, Иран молчит. Сама же Украина говорит одно и тут же опровергает. Если по-простецки выразиться - спалили контору,
- заключил Александр Перенджиев.

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