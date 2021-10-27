"Если они увидят русские документы, всё": Доброволец Донбасса рассказал о страхе людей перед ВСУ

Доброволец Донбасса с позывным Сокол рассказал о страхе жителей региона перед ВСУ. По его словам, украинские силовики могут в любой момент ворваться в чей-то дом в "серой зоне". "Если они увидят русские документы, всё", - отметил он.

Журналист ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что украинские силовики захватили населённый пункт Старомарьевка в "серой зоне". Доброволец Сокол в свою очередь отметил, что за последние сутки обстановка в регионе накалилась. ВСУ открыто используют артиллерию, миномёты, БМП, стрелковое оружие и ударные беспилотники. Он считает, что полномасштабные боевые действия могут начаться в любой момент, пишет портал "Народные Новости".

Больше всего при этом рискуют жители Донбасса, чьи дома находятся в "серой зоне" - буферной территории, которая должна разделять враждующие войска и куда вторглась украинская армия.

У людей большие проблемы. В их дома вламываются, забирают деньги и всё, что есть. Они ищут документы России или ДНР. Люди стараются их прятать. Если они увидят русские документы, это всё,

- пояснил Сокол.

Доброволец Донбасса полагает, что Киев вполне может начать войну, чтобы "вылезти из кризиса". Впрочем, окончательное решение принимают всё равно не украинские, а американские политики, которые управляют страной из-за океана.