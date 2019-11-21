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"Если не уничтожить, то задержать на год": Американский сенатор заговорил о новых санкциях против "Северного потока - 2"
21 ноября 2019, 19:39 • 107 • В мире
США должны продолжить противодействие строительству и эксплуатации российского газопровода "Северный поток - 2", и если не получится уничтожить этот проект, то его необходимо задержать. Для этого надо просто ввести очередные санкции, считает сенатор-республиканец Тед Круз.
В выступлении, которое опубликовано на YouTube, американский политик пустился в рассуждения о том, как плохо, что Россия почти завершила строительство нового газопровода. "Позволим ли мы русским построить этот газопровод?" - вопрошает сенатор.
По его словам, теперь Москва "станет зарабатывать миллиарды долларов". А эти деньги, заработанные на европейских потребителях, станут нескончаемым источником, подпитывающим "российскую агрессию".
Эту проблему, продолжил Круз, надо обязательно решить. И у США есть для этого инструменты. К примеру, можно использовать для противодействия "Северному потоку - 2" полномочия, которые даёт американский закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).
Или, скажем, принять ещё один законопроект о санкциях против России.
В настоящее время, добавил сенатор, в Белом доме решают вопрос, использовать или нет все указанные полномочия. При этом если против компаний, которые занимаются строительством газопровода, ввести санкции, то проект "просто прекратит существование", ведь у самой России якобы нет вообще технологий по прокладке газопровода по дну моря.
В комментариях к видео пользователи интересуются, какое отношение газопровод, который проводится в Европе, имеет к США и чем он вообще может грозить Америке? "Почему Круз не говорит об этом?" - интересуются комментаторы. А ответ прост: США очень сильно желают заставить Европу отказаться от российского газа, чтобы навязать свой СПГ.
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