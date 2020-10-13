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"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Донбассу

13 октября 2020, 02:10  •  34 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский дал радикальное обещание по Донбассу. Он заявил, что готов покинуть свой пост президента при одном условии. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек", - заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное обещание по Донбассу. Он заявил, что стремится закончить войну в регионе за время своего руководства страной. Об этом Зеленский заявил в интервью украинской службе BBC.
"Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю", - заявил Зеленский.
При этом ещё на прошлой неделе украинский политик отмечал, что страна не сможет остановить войну в регионе без диалога с Россией. По словам Зеленского, без диалога с Владимиром Путиным никогда не удастся вернуть в состав Украины Донбасс и другие украинские территории. Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
"Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнёров", - сказал он, ещё раз подчеркнув, что если Киев не будет говорить с президентом Путиным, "мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории".

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