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"Если нажать на эти больные точки...": Багдасаров назвал три главные угрозы для России
24 ноября 2020, 18:20 • 85 • Политика
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров назвал три главные угрозы для России, которые исходят со стороны западных стран. По его словам, если Запад нажмёт на эти болевые точки, он может серьёзно навредить Москве.
Политолог отметил, что самая очевидная тактика противников РФ заключается в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве - в непосредственной близости от российских границ. И, судя по событиям последних лет, Запад реализует именно этот сценарий.
Первая болевая точка - это Украина, вторая - Карабах, третья - Приднестровье. И лишь конфликт в Карабахе Россия успела вовремя купировать.
Багдасаров обратил внимание, что Украина при поддержке ЕС и США сегодня активно укрепляет армию. Военный бюджет страны в этом году превысил 5 млрд долларов, армия неплохо оснащена, а военная промышленность хорошо отлажена. К примеру, на Украине производятся крылатые ракеты, а со следующего года предприятия ВПК начнут выпускать ударные беспилотники "Сокол-300". И в случае открытой военной операции ВСУ смогут достичь Донецка в ходе одного прорыва.
Ситуация в Приднестровье тоже сложная. Там находится всего 1500-1700 российских миротворцев без серьёзной техники. Избранный президент Молдавии Майя Санду, которую называют ставленником Сороса, уже потребовала удалить миротворцев из Приднестровья.
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