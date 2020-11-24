"Если нажать на эти больные точки...": Багдасаров назвал три главные угрозы для России

Политолог отметил, что самая очевидная тактика противников РФ заключается в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве - в непосредственной близости от российских границ. И, судя по событиям последних лет, Запад реализует именно этот сценарий.

Первая болевая точка - это Украина, вторая - Карабах, третья - Приднестровье. И лишь конфликт в Карабахе Россия успела вовремя купировать.

Багдасаров обратил внимание, что Украина при поддержке ЕС и США сегодня активно укрепляет армию. Военный бюджет страны в этом году превысил 5 млрд долларов, армия неплохо оснащена, а военная промышленность хорошо отлажена. К примеру, на Украине производятся крылатые ракеты, а со следующего года предприятия ВПК начнут выпускать ударные беспилотники "Сокол-300". И в случае открытой военной операции ВСУ смогут достичь Донецка в ходе одного прорыва.

Ситуация в Приднестровье тоже сложная. Там находится всего 1500-1700 российских миротворцев без серьёзной техники. Избранный президент Молдавии Майя Санду, которую называют ставленником Сороса, уже потребовала удалить миротворцев из Приднестровья.