"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил Западу о новом оружии России

Военный эксперт Евгений Сатановский напомнил, что если страны Запада будут и дальше угрожать России, в чьи арсеналы недавно начали поступать новые инновационные виды вооружения, то это может привести к серьезному конфликту. "...Если нас окончательно достанут, будет какая-нибудь большая война", - сказал Сатановский.

Земля, подчеркнул аналитик, просуществует ровно до того момента, пока Россия не будет вынуждена применить свое новое оружие. Сейчас, несмотря на все ограничения, введенные в силу США и Европой, жизнь в России продолжается.

Конфликт с Западом не особо беспокоит граждан России, пока он протекает в пространстве экономических споров. Тем не менее в случае, если из области экономического конфликт перерастет в военный, это в корне изменит ситуацию.

Ядерная угроза национальной безопасности России, к примеру, может заставить ее пустить в ход свои ракеты "Сармат" и "Авангард", а также беспилотники "Посейдон". Это будет иметь самые печальные последствия для мира.

"Понятно, что если нас окончательно достанут, будет какая-нибудь большая война", - отметил Сатановский.

Свою позицию эксперт озвучил в эфире радиостанции "Вести ФМ".