|
"Если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве": Трамп сделал заявление по Ирану
24 мая 2019, 12:24 • 34 • Политика
Трамп ответил журналистам о своей позиции по Ирану и вводу дополнительных войск на Ближний Восток: "Если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве".
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости отправлять дополнительные военные силы на Ближний Восток в связи с возрастающей напряженностью между Вашингтоном и Тегераном.
Президент подчеркнул, что сделал бы это, если бы это было необходимо. Он заверил, что будет готов в определённых случаях увеличить численность войск США на Ближнем Востоке. "Не думаю, что нам это понадобится. Однако если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве", - подтвердил американский лидер.
Также Пентагон планирует обсудить с Белым домом новую отправку военных подразделений на Ближний Восток, такую информацию дал телеканал "Фокс Ньюс".
По информации AP, речь идёт о 10 тысячах человек. Часть контингента будет направлена для обслуживания зенитных комплексов "Патриот". Также в регион отправят группы военных кораблей.
Напомним, что США обвинили Иран в военной агрессии и стянули флот и авиацию в Персидский залив. Известно как минимум о семи боевых кораблях, включая авианосец, и почти о 100 крылатых ракетах "Томагавк" и подводной лодке, способной их нести.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 08:24
|
21 мая 2019, 06:24
|
21 мая 2019, 12:39
|
22 мая 2019, 01:54
|
20 мая 2019, 04:24
|
23 мая 2019, 00:39
|
22 мая 2019, 01:54