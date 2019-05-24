"Если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве": Трамп сделал заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости отправлять дополнительные военные силы на Ближний Восток в связи с возрастающей напряженностью между Вашингтоном и Тегераном.

Президент подчеркнул, что сделал бы это, если бы это было необходимо. Он заверил, что будет готов в определённых случаях увеличить численность войск США на Ближнем Востоке. "Не думаю, что нам это понадобится. Однако если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве", - подтвердил американский лидер.

Также Пентагон планирует обсудить с Белым домом новую отправку военных подразделений на Ближний Восток, такую информацию дал телеканал "Фокс Ньюс".

По информации AP, речь идёт о 10 тысячах человек. Часть контингента будет направлена для обслуживания зенитных комплексов "Патриот". Также в регион отправят группы военных кораблей.

Напомним, что США обвинили Иран в военной агрессии и стянули флот и авиацию в Персидский залив. Известно как минимум о семи боевых кораблях, включая авианосец, и почти о 100 крылатых ракетах "Томагавк" и подводной лодке, способной их нести.