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"Если нам что-то не понравится, быстро нанесем удар": Трамп пояснил, почему США не выведут войска из Ирака

27 декабря 2018, 10:24  •  107 • Политика
США не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил американский президент Дональд Трамп во время посещения военной базы в Ираке. "Если нам что-то не понравится, быстро нанесем удар", - сказал Трамп, говоря о боевиках ИГ (запрещена в РФ).
Сегодня он, напомним, прибыл с визитом в страну. В частности, он посетил расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад. Он встречался с солдатами и офицерами и заявил им, что Штаты не намерены выводить войска из Ирака. Трамп отметил, что Вашингтон может использовать эту страну в качестве базы для действий в Сирии.
"Если нам что-то не понравится, если мы увидим, что с ИГ (запрещена в РФ - ред.) происходит что-то подозрительное, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", - заявил Трамп.
Цитирует Трампа ТАСС.

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