"Если надо - облачусь": Российский журналист подколол Трампа в защитной маске

Собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в своём Telegram-канале опубликовал несколько фотографий с посещения президентом США медицинского производства компании Ford. Завод расположен в Мичигане.

На лице Дональда Трампа была тёмно-синяя медицинская маска, плотно прилегающая к лицу. На внешнем слое ткани была хорошо видна крупная эмблема. При ближайшем рассмотрении это оказалась так называемая Большая печать США.

"Средств защитных не боюсь:

Если надо - облачусь".

Такое двустишие посвятил американскому лидеру Богданов. Он подписал эти строчки под ещё одной фотографией, где Трамп держит возле лица пластиковый щит.

Скриншот: Telegram/@valentinbogdanov

В интервью сам американский президент прокомментировал, почему раньше маску не носил. Оказалось, это было принципиально: "Чтобы журналисты не смогли в ней увидеть".