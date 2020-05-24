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"Если надо - облачусь": Российский журналист подколол Трампа в защитной маске

24 мая 2020, 00:55  •  21 • В мире
Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в защитной маске. Раньше он не делал этого принципиально. "Если надо - облачусь", - подколол его российский журналист Валентин Богданов. И это только вторая часть двустишия.
Собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в своём Telegram-канале опубликовал несколько фотографий с посещения президентом США медицинского производства компании Ford. Завод расположен в Мичигане.
На лице Дональда Трампа была тёмно-синяя медицинская маска, плотно прилегающая к лицу. На внешнем слое ткани была хорошо видна крупная эмблема. При ближайшем рассмотрении это оказалась так называемая Большая печать США.
"Средств защитных не боюсь:
Если надо - облачусь".
Такое двустишие посвятил американскому лидеру Богданов. Он подписал эти строчки под ещё одной фотографией, где Трамп держит возле лица пластиковый щит.
Скриншот: Telegram/@valentinbogdanov
В интервью сам американский президент прокомментировал, почему раньше маску не носил. Оказалось, это было принципиально: "Чтобы журналисты не смогли в ней увидеть".

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