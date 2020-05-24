|
"Если надо - облачусь": Российский журналист подколол Трампа в защитной маске
24 мая 2020, 00:55 • 21 • В мире
Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в защитной маске. Раньше он не делал этого принципиально. "Если надо - облачусь", - подколол его российский журналист Валентин Богданов. И это только вторая часть двустишия.
Собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в своём Telegram-канале опубликовал несколько фотографий с посещения президентом США медицинского производства компании Ford. Завод расположен в Мичигане.
На лице Дональда Трампа была тёмно-синяя медицинская маска, плотно прилегающая к лицу. На внешнем слое ткани была хорошо видна крупная эмблема. При ближайшем рассмотрении это оказалась так называемая Большая печать США.
"Средств защитных не боюсь:
Если надо - облачусь".
Такое двустишие посвятил американскому лидеру Богданов. Он подписал эти строчки под ещё одной фотографией, где Трамп держит возле лица пластиковый щит.
Скриншот: Telegram/@valentinbogdanov
В интервью сам американский президент прокомментировал, почему раньше маску не носил. Оказалось, это было принципиально: "Чтобы журналисты не смогли в ней увидеть".
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2020, 23:55
|
22 мая 2020, 12:55
|
20 мая 2020, 01:55
|
18 мая 2020, 13:55
|
20 мая 2020, 14:55
|
21 мая 2020, 13:55
|
23 мая 2020, 08:55