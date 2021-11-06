"Если мы помечтаем": У Союзного государства появится свой символ

Как сообщил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 1", у Союзного государства может скоро появиться своя символика. "Если мы помечтаем", - отметил он.

По словам Мезенцева, работа над такой символикой уже идёт и об этом он лично сообщил главам государств, членам Высшего госсовета.

"Мы видим объединяющий символ, который необходим", - сказал он, отметив, что вероятно, "если мы помечтаем", то через некоторое время "многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о принятии новой Военной доктрины Союзного государства, которая станет адекватным ответом на угрозы со стороны "коллективного Запада".