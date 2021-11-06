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"Если мы помечтаем": У Союзного государства появится свой символ
06 ноября 2021, 15:35 • 25 • Политика
Как сообщил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 1", у Союзного государства может скоро появиться своя символика. "Если мы помечтаем", - отметил он.
По словам Мезенцева, работа над такой символикой уже идёт и об этом он лично сообщил главам государств, членам Высшего госсовета.
"Мы видим объединяющий символ, который необходим", - сказал он, отметив, что вероятно, "если мы помечтаем", то через некоторое время "многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о принятии новой Военной доктрины Союзного государства, которая станет адекватным ответом на угрозы со стороны "коллективного Запада".
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