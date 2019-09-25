"Если мы начнем копать правду": Украинский экс-министр раскрыл способ наживы на России

Весьма резко и жестко высказал в эфире телеканала "112 Украина" свою позицию по политической и экономической обстановке в Незалежной экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Он прямо призвал политологов "не путать народ", объяснив, что "есть истина и правда".

"Если мы начнем копать правду, то она будет очень нелицеприятной", - подчеркнул при этом бывший министр, уточнив, что "запрос общества на правду есть".

В частности, Червоненко напомнил, что уже сейчас, при новом президенте Украины Владимире Зеленском, Киеву перекрыли переработку продовольствия сразу по 14 группам. Сделала это, как указал экс-министр, Польша.

"Нам, таким европейским, закрыла окно в Европу - вдвое сократила разрешения", - отметил Червоненко, тут же указав причину такого решения Варшавы. По его словам, это все произошло из-за коррупции на Украине, о которой он, мол, "кричал всю жизнь в Минтрансе".

В этом свете бывший министр вспомнил о России, отметив, что в Незалежной ее называют "плохой Россией", и предложил способ наживы на нашей стране.

"А в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит, - отметил экс-чиновник и задался вопросом: - Мы когда научимся думать о своей семье?"

При этом он добавил, что пока в его стране только "ярлыки клеят".

Так ли уж открыты?

Тем временем, как напоминает РИА Новости, по данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли между Россией и Украиной за первые шесть месяцев текущего года уменьшился на 2,13 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В итоге он составил около 6,95 млрд долларов.

При этом российский экспорт на Украину увеличился на 2,64 процента - до 4,526 миллиарда долларов, а вот импорт из Украины уменьшился на 10,7 процента, до 2,421 миллиарда долларов.

Транзит под вопросом

Есть у Киева и сложности с транзитом российского газа. Напомним, действующий контракт на транзит газа из России в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. Ранее в ходе трехсторонних консультаций ЕС - Россия - Украина украинская сторона представила проект отделения оператора своей ГТС от "Нафтогаза" и оформления его в отдельное юридическое лицо, как того требует европейские нормы. Пресс-служба "Нафтогаза" уточнила, что оно будет называться ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины").