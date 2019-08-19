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"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выставил отец Кадырова
19 августа 2019, 01:09 • 9 • Политика
Рамзан Кадыров рассказал о встрече своего отца, Ахмата-Хаджи Кадырова с Владимиром Путиным и о том, какие именно условия он поставил президенту перед тем, как республика присоединилась к России. "Если мне разрешит народ", - заявил тогда Ахмат Хаджи.
Об этом нынешний глава Чечни рассказал на встрече с потомками чеченцев, переселившихся в 19 веке в страны Ближнего Востока. По словам Рамзана Кадырова, его отец отказывался подписывать соглашение о присоединении, не узнав мнения народа республики. И только если народ ответит согласием, то он готов возглавить Чечню.
Кроме того, Рамзан Кадыров вспомнил и о своей первой встрече с российским лидером, на которой, по его словам, "присутствовало еще 12 чеченцев", сообщает телеканал "Грозный".
В тот момент главным желанием Рамзана было одно – прекращение войны в республике. И готов был возглавить ее при определенных условиях: если разрушенная Чечня будет восстановлена, а жители республики смогут исповедовать мусульманскую веру.
Несколько дней назад глава Чеченской Республики поблагодарил Владимира Путина за возрождение России. На странице в Telegram-канале Рамзан Кадыров напомнил, что ровно 20 лет тому назад, 16 августа, Путин был утверждён на пост премьер-министра российского правительства.
В те годы, отметил Кадыров, в стране царил глубокий экономический и политический кризис, разгул бандитизма и терроризма, нарастали социальные проблемы, а также существовала угроза целостности и независимости.
В Чечне же в те годы, отметил Кадыров, не было школ, больниц, дорог. В регионе свирепствовал международный терроризм, вся социальная сфера находилась в полном упадке, а безработица носила поголовный характер.
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