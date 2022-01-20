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"Если Лавров согласится": После Зеленского о переговорах с Москвой попросил Кулеба

20 января 2022, 15:00  •  60 • Политика
После провальных обещаний президента Украины Владимира Зеленского устроить встречу с главой России Владимиром Путиным о переговорах с Москвой попросил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Если Лавров согласится", - уточнил он.
По словам Кулебы, он готов к трёхсторонней встрече глав МИД России, США и Украины при условии, что министр иностранных дел России Сергей Лавров даст на это своё согласие. Об этом глава украинского МИД заявил во время брифинга.
"В ходе состоявшихся в среду переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном я подтвердил готовность к трёхсторонней встрече на уровне глав МИД США, РФ и Украины, если Лавров согласится", - уточнил он.
Отметим, что Зеленский уже не первый год поднимает вопрос о проведении встречи с Путиным. Он даже "бросал вызов" Кремлю, предлагая встретиться в Донбассе. Путин в ответ заявил, что всегда готов принять украинского коллегу в Москве и обсудить с ним двустороннюю повестку. Но темы Крыма и Донбасса Путин касаться не будет. С русским Крымом вопрос закрыт окончательно, и никаких дебатов тут быть не может. А по поводу Донбасса Киеву нужно беседовать с непосредственными участниками конфликта - с Донецкой и Луганской народными республиками.

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