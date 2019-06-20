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"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины России в крушении МН17 опроверг его же "автор"

20 июня 2019, 07:54  •  252 • Политика
Издание The Bell нашло аккаунт российского солдата, переписка которого в соцсети "ВКонтакте" стала одним из главных "доказательств" причастности России к крушению МН17. Парень якобы намекнул девушке-собеседнице о переброске бригады с "Буком": "Если кто узнает - секир-башка". Но сам "автор" переписки опроверг эту информацию: "Такого разговора не было".
Накануне в международной следственной группе (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом в 2014 году озвучили имена четырёх подозреваемых по этому делу. В том числе и трёх русских. При этом стало известно, что одним из главных "доказательств" послужила переписка российского солдата с некой Анастасией.
В JIT утверждают, что малайзийский Boeing был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, однако в России эти утверждения назвали голословными и категорически их опровергли.
Позже издание The Bell нашло аккаунт в соцсети "ВКонтакте" якобы того самого солдата 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады и опубликовало его переписку, которая и считается одним из доказательств "причастности" России к крушению Boeing 777 под Донецком.
В самой переписке, судя по представленному изданием, девушка забросала парня настойчивыми вопросами о его службе. А тот намекнул ей на то, что его коллег по оружию - 3-й батальон в конце июня 2014 года направили в Донбасс.
В частности, солдат не желал в переписке раскрывать собеседнице "большую тайну".
"Если кто узнает, этому секир-башка, намекнуть только могу", - поясняет он.
"Чё, прям тайна государственная?" - настаивает в ответ собеседница.
"Песню знаешь такую: "Дан приказ ему - на запад, ей - в другую сторону… Уходили комсомольцы. На гражданскую войну", - процитировал парень в ответ.
"К сине-желтым, что ли?" - уточнила девушка.
Выяснилось, что этого солдата зовут Максим Герасимов, а девушки Анастасии, с которой он якобы вёл вышеуказанную переписку, в природе не существует - это фейковый аккаунт, утверждают журналисты. В издании не исключили, что от её имени с военнослужащим переписывался следователь. Поскольку весь разговор состоялся в 2015 году. Катастрофа рейса МН17, напомним, случилась в 2014-м.
Впрочем, сам "автор" переписки категорически опроверг главное "доказательство" JIT, заявив, что никогда подобного не говорил.
"Такого разговора не было", - утверждает Максим.
Он уверяет в беседе с "Открытыми медиа", что "это всё фейк" и "там нарисовано всё".

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