"Если кто-то попытается сунуться": Русский генерал пообещал врагам России "шоковое состояние"

Боевой генерал Владимир Шаманов считает, что НАТО не решится на прямой вооружённый конфликт с Россией.

НАТО не решится противостоять России. Как выразился законодатель и боевой генерал Владимир Шаманов, Североатлантический альянс - трусливая организация.

При этом, указал он, это весьма агрессивный военный блок, который, куда бы он ни приходил, везде развязывал крупномасштабные конфликты.

Владимир Шаманов отметил, что, учитывая такую особенность НАТО, следовало бы создать свой кодекс чести в отношениях с "международными партнёрами". Это необходимо хотя бы для того, чтобы понимать, кто на самом деле является нашим союзником, а кто только делает вид, приводит его слова "Парламентская газета".

Генерал уверен, что русским не стоит опасаться того, что НАТО вступит с нашей страной в прямую конфронтацию. На сегодня прямой вооружённый конфликт с НАТО России не грозит.

"Как военный человек могу утверждать: мы, слава Богу, успели провести модернизацию наших вооружённых сил и гарантированно защищаем территорию и воздушное пространство своей страны. А если кто-то попытается сунуться к нам, ответ будет достойным и совершенно точно приведёт агрессоров в шоковое состояние", - заметил Шаманов.