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"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 05:30 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин заставил граждан США разочароваться в американских СМИ. "Если хотите понять – послушайте", - пишут люди из страны со звёздно-полосатым флагом.
Юлия Витязева в своём Twitter указала на самый цитируемый в американском сегменте сети микроблогов отрывок из интервью Путина американскому журналисту Киру Симмонсу, а также на самые популярные комментарии.
Речь идёт об отрывке, когда Владимир Путин спрашивает, кто отдал приказ убить ту женщину, которая вошла в здание Конгресса и была застрелена полицейским. Президент России напомнил, что после штурма Капитолия под арестом находятся 450 человек и им грозит от 15 до 25 лет тюремного заключения. И ведь они пришли в здание с политическими требованиями. Что это, если не преследование за политическое взгляды? Путин подчеркнул: одних арестованных обвиняют в грабеже, других – в заговоре с целью захвата власти.
Витязева процитировала самые популярные комментарии к этим словам от рядовых американцев:
"Мы живём в странные времена, когда Путин говорит ту правду, которую не озвучивают наши СМИ"
"Если хотите понять, почему Байден отказался от пресс-конференции с Путиным, то послушайте это".
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