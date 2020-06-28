Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кор...
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Кон...
Главная / В мире

"Если хочет поговорить про Крым...": Поклонская ответила на "уникальный шанс" Порошенко

28 июня 2020, 09:00  •  82 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление Петра Порошенко о том, что у Украины якобы появился шанс вернуть Крым себе. Поклонская заявила, что "если Порошенко хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру".
Депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская резко ответила бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Она поставила на место Порошенко после заявления о "шансе" для Украины на возвращение полуострова Крым. Поклонская предложила Порошенко другой шанс - рассказать всеми миру о произошедшем.
"У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру", - прокомментировала Поклонская РИА Новости.
Она предложила Порошенко высказаться о попытках избавиться от неугодных и о доходах от гражданской войны на Украине. Поклонская даже предложила свои услуги и уточнила, что готова поучаствовать в допросе или интервью.
Напомним, что ранее в эфире одной из неофициальных радикально настроенных онлайн-радиостанций лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что Украина получила "уникальный шанс", чтобы "вернуть" себе Крым. Он уверен, что весь мир её в этом поддерживает. Ситуацию в России Порошенко назвал "глубоким кризисом". По словам экс-лидера Украины, эта ситуация вызвана снижением цен на нефть и падением ВВП на 5%. Крым же он уничижительно назвал "чемоданом без ручки".
"Зная, какой Порошенко трусливый, думаю, он скорее съест все свои конфеты, чем согласится в одной студии или в одном кабинете со мной вспомнить события 2013-2014 годов", - сказала депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 05:00
Статую русского правителя на Аляске хотят снести: Мэр Ситки намекнул на связь с BLM
27 июня 2020, 12:55
«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT
27 июня 2020, 02:00
Экстремизм как явление жизни в Европе
26 июня 2020, 22:55
Информационный фон: почему Трамп заявил о возможном вмешательстве России и КНР в голосование по почте в США
27 июня 2020, 02:00
Эсхатология Карела Чапека
27 июня 2020, 19:55
Роль второго плана: почему Меркель призвала Европу готовиться к концу мирового лидерства США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
22 июня 2020, 11:00
"По личному приказу Путина": Смерть Михаила Игнатьева использовали в политической игре
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.