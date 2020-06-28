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"Если хочет поговорить про Крым...": Поклонская ответила на "уникальный шанс" Порошенко
28 июня 2020, 09:00 • 82 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление Петра Порошенко о том, что у Украины якобы появился шанс вернуть Крым себе. Поклонская заявила, что "если Порошенко хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру".
Депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская резко ответила бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Она поставила на место Порошенко после заявления о "шансе" для Украины на возвращение полуострова Крым. Поклонская предложила Порошенко другой шанс - рассказать всеми миру о произошедшем.
"У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру", - прокомментировала Поклонская РИА Новости.
Она предложила Порошенко высказаться о попытках избавиться от неугодных и о доходах от гражданской войны на Украине. Поклонская даже предложила свои услуги и уточнила, что готова поучаствовать в допросе или интервью.
Напомним, что ранее в эфире одной из неофициальных радикально настроенных онлайн-радиостанций лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что Украина получила "уникальный шанс", чтобы "вернуть" себе Крым. Он уверен, что весь мир её в этом поддерживает. Ситуацию в России Порошенко назвал "глубоким кризисом". По словам экс-лидера Украины, эта ситуация вызвана снижением цен на нефть и падением ВВП на 5%. Крым же он уничижительно назвал "чемоданом без ручки".
"Зная, какой Порошенко трусливый, думаю, он скорее съест все свои конфеты, чем согласится в одной студии или в одном кабинете со мной вспомнить события 2013-2014 годов", - сказала депутат.
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