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"Если хочешь, мы заплатим. Золотом". США заставляют российскую элиту продать Родину

25 января 2021, 21:45  •  211 • Политика
Администрация Байдена даже не пытается делать вид, что ожидает от России чего-либо, кроме капитуляции, но рассчитывает добиться своего без войны. Первый залп, как всегда, за спецслужбами.
Автор:
Сергей Латышев
В то время как Россия устами пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова заявляет о готовности "на гибкость" в отношениях с США, но не до бесконечности, без диктата, хамства и пересечения красных линий, в Вашингтоне намерены обвинить Москву во вздорной "чернухе", которую демократы вешали на русских в период президентства Дональда Трампа. Вплоть до платы ГРУ за американские головы в Афганистане. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома бесподобная Джен Псаки, администрация Джо Байдена поручила спецслужбам США подготовить доклад о злонамеренной деятельности Москвы. С чего это вдруг? Чтобы "привлечь Россию к ответу" за целый ряд "авантюрных и недружественных действий".

Даже не делают вид

Не возникает ни малейшего сомнения в том, что задача у этого американского "расследования" только одна – подтвердить "вину" России с целью обложить её новыми санкциями. Такова "визитная карточка" администрации Байдена. Впервые за очень долгое время в Вашингтоне даже не намерены делать вид, что новая администрация хочет улучшить отношения с Москвой, находящиеся и без того ниже плинтуса. И это при том, что ключевые посты в команде Байдена в сфере внешней политики и разведки занимают признанные специалисты по России, работавшие или часто бывавшие в ней, в том числе хорошо говорящие по-русски. Нетрудно догадаться поэтому, на что будут направлены их знания и экспертиза. Как, впрочем, и насчёт того, как намерены действовать американцы и почему из двух своих главных врагов – Китая и России – они решили для начала сосредоточиться на последнем.
Псаки, собственно, сама косвенно ответила на этот вопрос, когда подтвердила, что администрация Байдена заинтересована в продлении истекающего в начале февраля Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ещё на пять лет.
Почему? Потому что США совершенно не хотят выяснять свои отношения с Россией лицом к лицу, на поле брани. Ведь так можно не только получить по зубам, всё может оказаться куда плачевнее. "Это продление имеет тем больше смысла, когда отношения с Россией недружественные, как сейчас", - подтвердила Псаки.

В чём и почему обвинят Россию?

Однако практический вывод, который делают из этого в Вашингтоне, таков: зато конфронтации во всех других сферах, в которых Россия – в отличие от США – не так сильна, должно быть больше. Намного больше. Поэтому, по словам пресс-секретаря Белого дома, разведывательное сообщество США, включающее в себя 17 спецслужб, обязали подготовить "полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения Россией химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и подозрений в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане".
Вот они – все самые абсурдные обвинения в адрес Москвы в одном флаконе. В спецслужбах работают не самые глупые люди, и там прекрасно понимают, чего желает политическое руководство, какую страну требуется изобличить. И что с того, что взлом неизвестными хакерами компании SolarWinds – достаточно заурядный эпизод глобальной кибервойны, за которым стояли или китайцы, желавшие знать, какую ещё гадость готовит для них администрация Трампа, или сами американские спецслужбы, державшие под колпаком правительственные учреждения, – не имеет, скорее всего, к России никакого отношения. Раз дана команда "объективно разобраться", значит, хитрых русских изобличим. За китайцами им спрятаться не удастся. Не удалось спецпрокурору Роберту Мюллеру в результате длительного расследования и применения в ходе него гестаповских методов доказать российское вмешательство в выборы 2016 года.
Не страшно: теперь, при своём президенте, докажем, что Москва вмешивалась в последние выборы. И хотя такое вмешательство действительно было – со стороны Британии, Испании, Италии, Германии, Китая и ещё ряда экзотических стран вроде китайского союзника Пакистана – и вмешивались они в выборы на стороне Джо Байдена (исчерпывающие доказательства этого у сторонников Трампа имеются), нельзя же, чтобы кто-то продолжал думать, что это было именно так. Если же в качестве заказчика сделать вместо Байдена Трампа, а вмешательство "повесить" на Россию, всё сразу встаёт на свои места. Ну а использование Россией химоружия против "разоблачителя" Навального, "сливного бачка" западных спецслужб, нового Скрипаля, это же просто песня. За "Новичка" можно и новые санкции против России вести, и попробовать дестабилизировать ситуацию внутри страны, и "Северный поток – 2" остановить. Что же касается расточительства ГРУ на американские головы в Афганистане, байки, о которой даже не сочли возможным в своё время докладывать экс-президенту Трампу, то это нужно для остроты и пикантности всего варева. Ну и что, что выходит чисто по-геббельсовски: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят"?

Они жаждут крови

Министр обороны Ллойд Остин, первый негр на этом посту, говорит, что Россия должна нести ответственность за масштабный взлом правительственных сетей США в прошлом году. Цитирующий обоих "Голос Америки" добавляет, что опрошенные им специалисты "практически не имеют сомнений на этот счёт".
Кто-то сомневается, чем завершится "расследование"? Обвинением России по всем статьям! Стесняться никто не будет.
Русская служба "Голоса Америки", которая в ходе противостояния в США республиканцев и демократов откровенно симпатизировала последним, опубликовала подборку мнений "правильных" американских экспертов, которые не могут скрыть глубокую радость в связи с происходящим.
Москва представляет собой серьёзную проблему, проявляющуюся по всему миру, – в Сирии, в Украине, в Беларуси, она экспортирует коррупцию в страны Западной Европы и даже в США. Новая администрация очень неплохо приспособлена для того, чтобы этими вызовами заняться: многие в ней, от будущего директора ЦРУ Уильяма Бернса – бывшего посла в России, до замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая вела переговоры с Кремлём по Украине, хорошо знают Россию…
- заявил исполнительный директор Института современных мировых отношений в Вашингтоне Грегори Файфер.
Причём кое в чём он прав:
Политика Байдена в отношении России будет пользоваться поддержкой обеих партий, чего у Трампа… не было. У Байдена в связи с этим появятся довольно широкие возможности в политике по отношению к России: с одной стороны, он явно будет активен в вопросах демократии и прав человека, а также может ввести дополнительные санкции из-за проблем в этой сфере. С другой стороны, мы видим, что по таким вопросам, как СНВ-3, новая администрация будет контактировать с Россией, и такие контакты в сфере безопасности будут поддержаны.
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Экс-посол США на Украине и глава евразийской программы Атлантического совета Джон Хербст, в свою очередь, подчеркнул: "Я думаю, мы увидим последовательную политику, твёрдую и принципиальную в смысле противостояния Москве в её попытках достигнуть своих злонамеренных целей. Мы увидим гораздо большую поддержку Украины в её войне с Россией на Донбассе, наращивание санкций, связанных с этой войной, с вмешательством России в наши внутренние дела и в европейские выборы". Хербст также уверен, что, "несмотря на явное желание вести переговоры по вопросам стратегических вооружений, Байден не будет терпеть агрессивные действия Кремля".

Важные уточнения

Под "агрессивными действиями" имеется в виду несогласие Москвы автоматически действовать по указке Вашингтона и исключительно в интересах США, жертвуя своими собственными. Обратим также внимание на то, что отложить диктат в сторону и готовность вести переговоры американцы демонстрируют только в том случае и только там, если и где их оппонент силён. В этом ключ к политике США – американцы воспринимают на равных и готовы считаться только с сильными, пока их не удастся ослабить. Когда СССР был сильным, с ним считались.
Помимо мнений чисто американских экспертов о внешней политике США Байдена на российском направлении стоит также отметить высказывание директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, которого цитирует "Голос Америки":
Будет больше активности по периметру российских границ, в таких странах, как Беларусь, как Армения, в союзных России странах Центральной Азии, и, наверное, в Молдове.
Тренин уверен, что Вашингтон попытается "оттянуть Турцию от России, и, наверное, будут предприниматься шаги для того, чтобы ослабить российско-индийские отношения, сделать Индию в полной мере партнёром и союзником (США – ред.) на китайском направлении".

И последнее

Остаётся разве что ответить на один, последний вопрос, почему стремящиеся управлять миром и не терпящие неповиновения американцы решили сосредоточиться вначале именно на России, а не на Китае, который является сегодня не только военной – масштаба России – супердержавой, но и экономической супердержавой масштаба США. К сожалению, Россию считают "слабым звеном". Если удастся подчинить её невоенными методами, им будет легче заставить повиноваться и Китай.
Новый план, вероятно, заключается в том, чтобы, припугнув Россию новыми и очень серьёзными санкциями, дестабилизацией общества, пообещав прозападной части российской элиты место на глобалистском Олимпе, добиться в ответ изоляции ориентирующихся на Путина патриотов и согласия компрадоров на новый развал страны. А уж после этого взяться за Китай Си Цзиньпина. Элита которого тоже, кстати, не монолитна. Её влиятельная часть – глобалистски настроенные "комсомольцы" и "шанхайцы" – давно дружат с Демпартией США. Вот, пожалуй, в грубой форме картина мира, реализовать которую будут стремиться Байден и Ко.

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