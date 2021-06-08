"Если каждый громадянин…": Гаспарян остудил фантазии украинцев о бойкоте Евро-2021

Политолог Армен Гаспарян остудил фантазии украинцев о якобы бойкоте Евро-2021, который Россия может объявить. "Если каждый громадянин…", - написал он.

Ранее украинский портал Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС) заявил о том, что Россия якобы готовится объявить бойкот Евро-2021 из-за украинской формы с надписью "Слава Украине. Героям слава".

Армен Гаспарян отметил, что об этой новости он узнал из украинских СМИ. Очевидно, что эксперта насмешили умозаключения украинских журналистов.

"Пока слабенько. Вот если каждый громадянин себе на лбу сделает такую тату - можем ещё подумать", - написал он, добавив улыбающийся смайл.