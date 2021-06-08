Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

"Если каждый громадянин…": Гаспарян остудил фантазии украинцев о бойкоте Евро-2021

08 июня 2021, 13:10  •  373 • Политика
Политолог Армен Гаспарян остудил фантазии украинцев о якобы бойкоте Евро-2021, который Россия может объявить. "Если каждый громадянин…", - написал он.
Ранее украинский портал Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС) заявил о том, что Россия якобы готовится объявить бойкот Евро-2021 из-за украинской формы с надписью "Слава Украине. Героям слава".
Армен Гаспарян отметил, что об этой новости он узнал из украинских СМИ. Очевидно, что эксперта насмешили умозаключения украинских журналистов.
"Пока слабенько. Вот если каждый громадянин себе на лбу сделает такую тату - можем ещё подумать", - написал он, добавив улыбающийся смайл.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



373
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
08 июня 2021, 01:15
"Так кто кого от России защищает?": Захарова уличила власти Украины в отсутствии логики
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
08 июня 2021, 04:55
Стало известно, кто возглавит "группу поддержки" Байдена на встрече с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
05 июня 2021, 21:55
Загородить России выход к Чёрному морю
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.